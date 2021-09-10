https://tr.sputniknews.com/20210910/ukrayna-parlamentosunda-zelenskiye-yonelik-hakaretler-nedeniyle-arbede-1048782848.html

Ukrayna parlamentosunda Zelenskiy'e yönelik hakaretler nedeniyle arbede

Ukrayna parlamentosunda Zelenskiy'e yönelik hakaretler nedeniyle arbede

Ukrayna’da milletvekili Geo Leros’un, 2020 yılında Minsk'te 33 Rus’u tutuklama operasyonuyla ilgili soruşturmanın parlamentoya taşınmasını talep etmesi ve... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T05:11+0300

2021-09-10T05:11+0300

2021-09-10T05:11+0300

dünya

ukrayna

ukrayna parlamentosu

arbede

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103887/01/1038870166_0:146:2913:1785_1920x0_80_0_0_f04d500cce18176096298eb16cb0e21f.jpg

İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi’nden ihraç edilen Leros, kürsüden yaptığı konuşmada, “Bu salonda hesap vermesi gereken tek komisyon, Wagner üyelerine karşı yürütülen özel operasyonun başarısızlığa uğramasıyla ilgili olanıdır. Biz Ukraynalılar, Sayın Zelenskiy veya sekreteri Yermak (Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak) ikilisinden hangisinin bu özel operasyonu sızdırdığını merak ediyoruz. Sayın Zelenskiy, istediğiniz kadar arkadaş veya tanıdıklarınızı çeşitli görevlere atayabilirsiniz ama bu ülkeyi mafyaya dönüştürüyorsunuz” dedi.Leros’un bu sözlerinin ardından Tişenko, önündeki mikrofonu almaya ve onu kürsüden indirmeye çalıştı. Diğer partilerden milletvekilleri, ülkede ifade özgürlüğü olduğunu ve Leros'un istediği herşeyi söyleyebileceğini belirterek ona destek çıktı. Daha sonra Tişenko’dan yakasını kurtaran Leros, konuşmasını sürdürerek şunları ifade etti: CNN televizyonu, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Donbass'taki olaylara karıştığından şüphelenilen 33 Rus'u Belarus üzerinden gözaltına almaya çalışan Ukrayna istihbaratının geçen yılki operasyonuna mali ve danışmanlık desteği verdiğini duyurmuştu. Daha sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) operasyonla ilişkili olduğuna dair haberi doğrulamıştı.Temmuz 2020’de Belarus Soruşturma Komitesi, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planlayan 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığını, 200'den fazla militanın da ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Minsk'te alıkonulan 33 Rus vatandaşının özel bir güvenlik şirketinin çalışanları olduğunu doğrulamış ve asıl uçuş noktalarına uçmaya hazırlanırken uçaklarını kaçırdıkları için transit noktası olan Belarus’ta kaldıklarını kaydetmişti.Kiev, Belarus’ta gözaltına alınan ve Rusya paralı askeri olduğu iddia edilen 9’u Ukrayna vatandaşı 28 kişinin Donbass'taki çatışmalara katıldıkları şüphesi nedeniyle Ukrayna’ya iadelerini talep etmişti. 12 Ağustos'ta Ukrayna Başsavcılığı da 28 vatandaşın iadesi için resmi başvuruda bulunmuştu.14 Ağustos'ta Rusya Federasyonu Başsavcılığı, yapılan talep üzerine Belarus yönetiminin gözaltındaki 32 Rusya vatandaşını ülkeye iade ettiğini, Belarus vatandaşlığına sahip olan bir kişinin ise Belarus'ta kaldığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210909/fsb-ciain-minskte-33-rusun-gozaltina-alindigi-operasyona-katildigina-dair-cnn-haberini-dogruladi-1048745265.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, ukrayna parlamentosu, arbede, vladimir zelenskiy