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https://tr.sputniknews.com/20210910/ukrayna-parlamentosunda-zelenskiye-yonelik-hakaretler-nedeniyle-arbede-1048782848.html
Ukrayna parlamentosunda Zelenskiy'e yönelik hakaretler nedeniyle arbede
Ukrayna parlamentosunda Zelenskiy'e yönelik hakaretler nedeniyle arbede
Ukrayna’da milletvekili Geo Leros’un, 2020 yılında Minsk'te 33 Rus’u tutuklama operasyonuyla ilgili soruşturmanın parlamentoya taşınmasını talep etmesi ve... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T05:11+0300
2021-09-10T05:11+0300
dünya
ukrayna
ukrayna parlamentosu
arbede
vladimir zelenskiy
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İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi’nden ihraç edilen Leros, kürsüden yaptığı konuşmada, “Bu salonda hesap vermesi gereken tek komisyon, Wagner üyelerine karşı yürütülen özel operasyonun başarısızlığa uğramasıyla ilgili olanıdır. Biz Ukraynalılar, Sayın Zelenskiy veya sekreteri Yermak (Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak) ikilisinden hangisinin bu özel operasyonu sızdırdığını merak ediyoruz. Sayın Zelenskiy, istediğiniz kadar arkadaş veya tanıdıklarınızı çeşitli görevlere atayabilirsiniz ama bu ülkeyi mafyaya dönüştürüyorsunuz” dedi.Leros’un bu sözlerinin ardından Tişenko, önündeki mikrofonu almaya ve onu kürsüden indirmeye çalıştı. Diğer partilerden milletvekilleri, ülkede ifade özgürlüğü olduğunu ve Leros'un istediği herşeyi söyleyebileceğini belirterek ona destek çıktı. Daha sonra Tişenko’dan yakasını kurtaran Leros, konuşmasını sürdürerek şunları ifade etti: CNN televizyonu, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Donbass'taki olaylara karıştığından şüphelenilen 33 Rus'u Belarus üzerinden gözaltına almaya çalışan Ukrayna istihbaratının geçen yılki operasyonuna mali ve danışmanlık desteği verdiğini duyurmuştu. Daha sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) operasyonla ilişkili olduğuna dair haberi doğrulamıştı.Temmuz 2020’de Belarus Soruşturma Komitesi, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planlayan 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığını, 200'den fazla militanın da ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Minsk'te alıkonulan 33 Rus vatandaşının özel bir güvenlik şirketinin çalışanları olduğunu doğrulamış ve asıl uçuş noktalarına uçmaya hazırlanırken uçaklarını kaçırdıkları için transit noktası olan Belarus’ta kaldıklarını kaydetmişti.Kiev, Belarus’ta gözaltına alınan ve Rusya paralı askeri olduğu iddia edilen 9’u Ukrayna vatandaşı 28 kişinin Donbass'taki çatışmalara katıldıkları şüphesi nedeniyle Ukrayna’ya iadelerini talep etmişti. 12 Ağustos'ta Ukrayna Başsavcılığı da 28 vatandaşın iadesi için resmi başvuruda bulunmuştu.14 Ağustos'ta Rusya Federasyonu Başsavcılığı, yapılan talep üzerine Belarus yönetiminin gözaltındaki 32 Rusya vatandaşını ülkeye iade ettiğini, Belarus vatandaşlığına sahip olan bir kişinin ise Belarus'ta kaldığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210909/fsb-ciain-minskte-33-rusun-gozaltina-alindigi-operasyona-katildigina-dair-cnn-haberini-dogruladi-1048745265.html
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ukrayna, ukrayna parlamentosu, arbede, vladimir zelenskiy

Ukrayna parlamentosunda Zelenskiy'e yönelik hakaretler nedeniyle arbede

05:11 10.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girUkrayna Parlamentosu
Ukrayna Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Sputnik
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Ukrayna’da milletvekili Geo Leros’un, 2020 yılında Minsk'te 33 Rus’u tutuklama operasyonuyla ilgili soruşturmanın parlamentoya taşınmasını talep etmesi ve operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasından Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i sorumlu tutması üzerine eski partidaşı milletvekili Nikolay Tişenko ile aralarında kavga çıktı.
İktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi’nden ihraç edilen Leros, kürsüden yaptığı konuşmada, “Bu salonda hesap vermesi gereken tek komisyon, Wagner üyelerine karşı yürütülen özel operasyonun başarısızlığa uğramasıyla ilgili olanıdır. Biz Ukraynalılar, Sayın Zelenskiy veya sekreteri Yermak (Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak) ikilisinden hangisinin bu özel operasyonu sızdırdığını merak ediyoruz. Sayın Zelenskiy, istediğiniz kadar arkadaş veya tanıdıklarınızı çeşitli görevlere atayabilirsiniz ama bu ülkeyi mafyaya dönüştürüyorsunuz” dedi.
Leros’un bu sözlerinin ardından Tişenko, önündeki mikrofonu almaya ve onu kürsüden indirmeye çalıştı. Diğer partilerden milletvekilleri, ülkede ifade özgürlüğü olduğunu ve Leros'un istediği herşeyi söyleyebileceğini belirterek ona destek çıktı. Daha sonra Tişenko’dan yakasını kurtaran Leros, konuşmasını sürdürerek şunları ifade etti:
“Sayın Zelenskiy, ülkeyi uçuruma sürüklüyorsunuz ve köpekleriniz bunun kanıtı. Yermak'ınız kulağınıza ülkenin en büyük lideri olduğunuzu fısıldıyor olabilir ama siz ülkenin en büyük maskarasısınız.”
CNN televizyonu, ismini açıklamadığı bir kaynağına dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin Donbass'taki olaylara karıştığından şüphelenilen 33 Rus'u Belarus üzerinden gözaltına almaya çalışan Ukrayna istihbaratının geçen yılki operasyonuna mali ve danışmanlık desteği verdiğini duyurmuştu. Daha sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) operasyonla ilişkili olduğuna dair haberi doğrulamıştı.
Casusluk-gözaltına alınma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
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FSB: CIA'in Minsk'te 33 Rus'un gözaltına alındığı operasyona katıldığına dair CNN haberini doğruladı
Dün, 01:18
Temmuz 2020’de Belarus Soruşturma Komitesi, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planlayan 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığını, 200'den fazla militanın da ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Minsk'te alıkonulan 33 Rus vatandaşının özel bir güvenlik şirketinin çalışanları olduğunu doğrulamış ve asıl uçuş noktalarına uçmaya hazırlanırken uçaklarını kaçırdıkları için transit noktası olan Belarus’ta kaldıklarını kaydetmişti.
Kiev, Belarus’ta gözaltına alınan ve Rusya paralı askeri olduğu iddia edilen 9’u Ukrayna vatandaşı 28 kişinin Donbass'taki çatışmalara katıldıkları şüphesi nedeniyle Ukrayna’ya iadelerini talep etmişti. 12 Ağustos'ta Ukrayna Başsavcılığı da 28 vatandaşın iadesi için resmi başvuruda bulunmuştu.
14 Ağustos'ta Rusya Federasyonu Başsavcılığı, yapılan talep üzerine Belarus yönetiminin gözaltındaki 32 Rusya vatandaşını ülkeye iade ettiğini, Belarus vatandaşlığına sahip olan bir kişinin ise Belarus'ta kaldığını açıklamıştı.
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