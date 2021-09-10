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https://tr.sputniknews.com/20210910/yangin-aninda-2-yasindaki-cocuk-4-kattan-asagi-atilarak-kurtarildi-1048782145.html
Yangın anında 2 yaşındaki çocuk, 4. kattan aşağı atılarak kurtarıldı
Yangın anında 2 yaşındaki çocuk, 4. kattan aşağı atılarak kurtarıldı
Afyonkarahisar’da 5 katlı binada çıkan yangında dumanı görüp girdiği şok sonrası kendisini ve 2 yaşındaki çocuğunu 4. kattan aşağı atarak kurtarma girişimi cep... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T04:25+0300
2021-09-10T04:25+0300
türkiye
afyonkarahisar
yangın
çocuk
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Olay, kent merkezi Dörtyol Mahallesi’ndeki TOKİ konutları Gazetecileri Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 bloğun bulunduğu sitedeki B-1 yedinci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangında dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca, yangın söndürüldükten yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen büyük itfaiye aracının merdiveni ile vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.Olayda yaralananların isimleri belli olduYangından yaralananların ismi de belli olurken, faciadan dönülen olayda Sultan Gümüş (23), Sevgi Can Kaçar (23), Turgay Akdaş (27) isimli şahıslar 3. ve 4. katlardan atlayarak yaralanırken, Asel Sultan Gümüş (2), Canan Gönül (38), Rasime Özdemir (46), Ümmü Özdemir dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Birol Turhan (51) ise atlayan şahısları müdahale ettiği esnada diz kapağından yaralandı. Sultan Gümüş ve Sevgi Can Kaçar’ın kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.Şoke eden görüntü cep telefonu kamerasındaOlayda, önce 2 yaşındaki kızını vatandaşların aşağı açtığı battaniyenin üzerine atan daha sonra kendisi de o battaniyeye atlayan anne Sultan Gümüş’ün kızını camdan aşağı attığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntüde küçük kızın yukarıdan aşağı düştüğü anlar saniye saniye görüntülendi. Küçük kızın da olayın ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
türkiye
afyonkarahisar
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afyonkarahisar, yangın, çocuk

Yangın anında 2 yaşındaki çocuk, 4. kattan aşağı atılarak kurtarıldı

04:25 10.09.2021
© İHA / GÖKTEN CEYLANAfyonkarahisar’da 5 katlı binada çıkan yangında dumanı görüp girdiği şok sonrası kendisini ve 2 yaşındaki çocuğunu 4. kattan aşağı atarak kurtarma girişimi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Afyonkarahisar’da 5 katlı binada çıkan yangında dumanı görüp girdiği şok sonrası kendisini ve 2 yaşındaki çocuğunu 4. kattan aşağı atarak kurtarma girişimi cep telefonu kameralarına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA / GÖKTEN CEYLAN
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Afyonkarahisar’da 5 katlı binada çıkan yangında dumanı görüp girdiği şok sonrası kendisini ve 2 yaşındaki çocuğunu 4. kattan aşağı atarak kurtarma girişimi cep telefonu kameralarına yansıdı. 2 yaşındaki çocuğun vatandaşlar tarafından yere açılan battaniyenin üzerine annesi tarafından atılma anı görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Olay, kent merkezi Dörtyol Mahallesi’ndeki TOKİ konutları Gazetecileri Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 bloğun bulunduğu sitedeki B-1 yedinci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangında dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca, yangın söndürüldükten yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen büyük itfaiye aracının merdiveni ile vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı.

Olayda yaralananların isimleri belli oldu

Yangından yaralananların ismi de belli olurken, faciadan dönülen olayda Sultan Gümüş (23), Sevgi Can Kaçar (23), Turgay Akdaş (27) isimli şahıslar 3. ve 4. katlardan atlayarak yaralanırken, Asel Sultan Gümüş (2), Canan Gönül (38), Rasime Özdemir (46), Ümmü Özdemir dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Birol Turhan (51) ise atlayan şahısları müdahale ettiği esnada diz kapağından yaralandı. Sultan Gümüş ve Sevgi Can Kaçar’ın kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Şoke eden görüntü cep telefonu kamerasında

Olayda, önce 2 yaşındaki kızını vatandaşların aşağı açtığı battaniyenin üzerine atan daha sonra kendisi de o battaniyeye atlayan anne Sultan Gümüş’ün kızını camdan aşağı attığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntüde küçük kızın yukarıdan aşağı düştüğü anlar saniye saniye görüntülendi. Küçük kızın da olayın ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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