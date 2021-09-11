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Balkonda oturan yaşlı kadın, beton mikseri çarpması sonucu hayatını kaybetti
Balkonda oturan yaşlı kadın, beton mikseri çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kırşehir'de beton mikseri tek katlı eve çarptı. Balkonda oturan 79 yaşındaki Melek A. vefat etti, sürücü yaralandı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T16:13+0300
2021-09-11T16:13+0300
2021-09-11T16:13+0300
türkiye
kırşehir
yaşlı
balkon
beton mikseri
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Kırşehir'de Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde, A.Ç'nin kullandığı beton mikseri, yol kenarındaki tek katlı evin balkonuna çarptı. O sırada balkonda oturan 79 yaşındaki ev sahibi Melek A., olay yerinde vefat etti. Yaralanan sürücü, Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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kırşehir, yaşlı, balkon, beton mikseri
Balkonda oturan yaşlı kadın, beton mikseri çarpması sonucu hayatını kaybetti
Kırşehir'de beton mikseri tek katlı eve çarptı. Balkonda oturan 79 yaşındaki Melek A. vefat etti, sürücü yaralandı.
Kırşehir'de Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde, A.Ç'nin kullandığı beton mikseri, yol kenarındaki tek katlı evin balkonuna çarptı.
O sırada balkonda oturan 79 yaşındaki ev sahibi
Melek A., olay yerinde vefat etti. Yaralanan sürücü, Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.