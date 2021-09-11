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https://tr.sputniknews.com/20210911/bm-libyada-secimlerin-basarisiz-olmasi-ulkeyi-kaosa-surukleyebilir-1048828475.html
BM: Libya'da seçimlerin başarısız olması ülkeyi kaosa sürükleyebilir
BM: Libya'da seçimlerin başarısız olması ülkeyi kaosa sürükleyebilir
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya’da yıl sonu yapılacak seçimlerin başarısız olması halinde ülkenin yeni bir... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T19:30+0300
2021-09-11T19:29+0300
dünya
bm
libya
jan kubis
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BM Güvenlik Konseyi’ndeki oturumda konuşan Kubis, Libya’da 24 Aralık’ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kubis, seçimlerin yapılması konusunda ülkenin netliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Seçim çalışmalarını terk etmek, birçokları için ülkede iktidara giden tek yolun şiddet olduğunun bir işareti olacak" ifadesini kullandı.Seçimler konusunda ülkede hala bir belirsizlik havası olduğuna işaret eden Kubis, bu belirsizliğin Libya'daki kurumlar ve yetkililer arasındaki mevcut gerilimleri besleyerek, siyasi geçişi manipüle etmeye çalışanlar için verimli bir zemin yarattığına belirtti.Seçimlerin başarısız olması halinde ülkenin yeni bir kaosa sürüklenebileceği uyarısında bulunan Kubis, 'tüm kusurlara, zorluklara ve risklere rağmen' yapılacak seçimlerin, 'istikrarsızlığı, bölünmeyi ve çatışmayı besleyecek' seçimsiz bir ortama tercih edileceğini kaydetti.Seçimlerin, 2020 yılının ekim ayından bu yana ülkede sağlanan olumlu gelişmelerin devam etmesi için gerekli olduğunu dile getiren Kubis, BM ve bölge ülkelerini seçimlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasına destek vermeye çağırdı.BM, 23 Ekim 2020'de, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeler kapsamında Libya'daki çatışmalarda iki tarafının ateşkes anlaşmasına vardığını duyurmuştu.
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bm, libya, jan kubis, birleşmiş milletler (bm)

BM: Libya'da seçimlerin başarısız olması ülkeyi kaosa sürükleyebilir

19:30 11.09.2021
© AA / Atılgan ÖzdilBMGK'da Suriye tasarısı görüşüldü
BMGK'da Suriye tasarısı görüşüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA / Atılgan Özdil
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya’da yıl sonu yapılacak seçimlerin başarısız olması halinde ülkenin yeni bir kaosa sürüklenebileceği uyarısı yaptı.
BM Güvenlik Konseyi’ndeki oturumda konuşan Kubis, Libya’da 24 Aralık’ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kubis, seçimlerin yapılması konusunda ülkenin netliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Seçim çalışmalarını terk etmek, birçokları için ülkede iktidara giden tek yolun şiddet olduğunun bir işareti olacak" ifadesini kullandı.
Seçimler konusunda ülkede hala bir belirsizlik havası olduğuna işaret eden Kubis, bu belirsizliğin Libya'daki kurumlar ve yetkililer arasındaki mevcut gerilimleri besleyerek, siyasi geçişi manipüle etmeye çalışanlar için verimli bir zemin yarattığına belirtti.
Seçimlerin başarısız olması halinde ülkenin yeni bir kaosa sürüklenebileceği uyarısında bulunan Kubis, 'tüm kusurlara, zorluklara ve risklere rağmen' yapılacak seçimlerin, 'istikrarsızlığı, bölünmeyi ve çatışmayı besleyecek' seçimsiz bir ortama tercih edileceğini kaydetti.
Seçimlerin, 2020 yılının ekim ayından bu yana ülkede sağlanan olumlu gelişmelerin devam etmesi için gerekli olduğunu dile getiren Kubis, BM ve bölge ülkelerini seçimlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasına destek vermeye çağırdı.
BM, 23 Ekim 2020'de, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeler kapsamında Libya'daki çatışmalarda iki tarafının ateşkes anlaşmasına vardığını duyurmuştu.
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