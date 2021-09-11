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https://tr.sputniknews.com/20210911/cinsel-saldiri-sucundan-yargilanan-guney-koreli-yazarin-savunmasindan-samanlik-bana-agir-geldi-1048820941.html
Cinsel saldırı suçundan yargılanan Güney Koreli yazarın savunmasından: 'Şamanlık bana ağır geldi'
Cinsel saldırı suçundan yargılanan Güney Koreli yazarın savunmasından: 'Şamanlık bana ağır geldi'
İstanbul’da birlikte yaşadığı Güney Koreli kadına cinsel saldırıda bulunup darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 44 yaşındaki Whosuck Lee, mahkemedeki... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T10:11+0300
2021-09-11T10:11+0300
türkiye
güney kore
cinsel saldırı
şaman
yargılama
whosuck lee
kim yoonje
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İstanbul’un Ümraniye ilçesinde internet üzerinden kiralanan bir evden gürültü geldiği ihbarını alan polis ekipleri yaptıkları baskında Güney Koreli Whosuck Lee ve Kim Yoonje’ı gözaltına almıştı.Darp edildiği belirlenen 22 yaşındaki Kim Yoonje hastaneye kaldırılırken ilk ifadesinde cinsel saldırıya uğradığını, zorla alıkonulduğunu, aç bırakıldığını ve cinsel içerikli görüntülerinin porno sitelere verilmesi şantajı yapıldığını iddia etmişti.Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre 7 suçtan 46 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu 44 yaşındaki Whosuck Lee ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Lee, “Kore’de yaşadığım kötü olaylar nedeniyle şaman olduğumu anladım. Mağdure ile bir şaman aracılığıyla tanıştım. Kendisi mağdureyi taşıyamadığı için bana devretti. Şamanlık bana ağır geldi. Kore’de kalsaydım şamanlık yapmak zorundaydım. Ülkeyi terk ettim ve değişik ülkelerde yaşamaya başladım. Asla ona eziyet etmedim, aç bırakmadım, vücudunu yakmadım ve idrarımı içirmedim. Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Saygın bir yazarım ve eserlerimi çaldığı için onu darp ettim” dedi.Güney Kore’den yazılı savunma gönderen Kim Yoon Jee ise, “Yerel bir şaman olduğunu ve benim de para kazanacağımı iddia etmişti. Beraber Türkiye’ye geldik. Hayalet tarafından ele geçirildiğini çıplak şekilde pencere önünde durmamı söyledi. Çeşitli saldırılar, tehditler, kişisel bilgi sızıntısı, zorla cinsel video çekimi, hapsetme, para gaspı gibi korkunç şeyler yaptı. Kore’ye dönmesinden korkuyorum” dedi.'Tutuksuz yargılanmalı'Sanığın avukatı Mertkan Yemen ise, “Whosuck Lee, entelektüel bir insandır. Haksız tahrik altında mağdureyi darp edip bilgisayarını kırmıştır. Mağdurenin akıl sağlığı yerinde değildir ve profesyonel bir dolandırıcıdır. Güney Kore’den sabıka kayıtları istenmelidir. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.
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güney kore, cinsel saldırı, şaman, yargılama, whosuck lee, kim yoonje

Cinsel saldırı suçundan yargılanan Güney Koreli yazarın savunmasından: 'Şamanlık bana ağır geldi'

10:11 11.09.2021
© DHAWhosuck Lee- Kim Yoonje
Whosuck Lee- Kim Yoonje - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© DHA
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İstanbul’da birlikte yaşadığı Güney Koreli kadına cinsel saldırıda bulunup darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 44 yaşındaki Whosuck Lee, mahkemedeki savunmasında, “Şamanlık bana ağır geldi. Tecavüz iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur” dedi.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde internet üzerinden kiralanan bir evden gürültü geldiği ihbarını alan polis ekipleri yaptıkları baskında Güney Koreli Whosuck Lee ve Kim Yoonje’ı gözaltına almıştı.
Darp edildiği belirlenen 22 yaşındaki Kim Yoonje hastaneye kaldırılırken ilk ifadesinde cinsel saldırıya uğradığını, zorla alıkonulduğunu, aç bırakıldığını ve cinsel içerikli görüntülerinin porno sitelere verilmesi şantajı yapıldığını iddia etmişti.
Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre 7 suçtan 46 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu 44 yaşındaki Whosuck Lee ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı.
Lee, “Kore’de yaşadığım kötü olaylar nedeniyle şaman olduğumu anladım. Mağdure ile bir şaman aracılığıyla tanıştım. Kendisi mağdureyi taşıyamadığı için bana devretti. Şamanlık bana ağır geldi. Kore’de kalsaydım şamanlık yapmak zorundaydım. Ülkeyi terk ettim ve değişik ülkelerde yaşamaya başladım. Asla ona eziyet etmedim, aç bırakmadım, vücudunu yakmadım ve idrarımı içirmedim. Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Saygın bir yazarım ve eserlerimi çaldığı için onu darp ettim” dedi.
Güney Kore’den yazılı savunma gönderen Kim Yoon Jee ise, “Yerel bir şaman olduğunu ve benim de para kazanacağımı iddia etmişti. Beraber Türkiye’ye geldik. Hayalet tarafından ele geçirildiğini çıplak şekilde pencere önünde durmamı söyledi. Çeşitli saldırılar, tehditler, kişisel bilgi sızıntısı, zorla cinsel video çekimi, hapsetme, para gaspı gibi korkunç şeyler yaptı. Kore’ye dönmesinden korkuyorum” dedi.

'Tutuksuz yargılanmalı'

Sanığın avukatı Mertkan Yemen ise, “Whosuck Lee, entelektüel bir insandır. Haksız tahrik altında mağdureyi darp edip bilgisayarını kırmıştır. Mağdurenin akıl sağlığı yerinde değildir ve profesyonel bir dolandırıcıdır. Güney Kore’den sabıka kayıtları istenmelidir. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.
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