https://tr.sputniknews.com/20210911/datca-aciklarinda-deprem-1048826440.html

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T16:46+0300

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datça

deprem

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Açıklamaya göre Datça'nın 40.07 kilometre açığındaki deprem, yerin 8.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken merkez üssü olarak Akdeniz’i gösterdi.

datça

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datça, deprem, afad