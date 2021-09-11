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Datça açıklarında deprem
Datça açıklarında deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T16:46+0300
2021-09-11T16:46+0300
2021-09-11T16:58+0300
datça
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Açıklamaya göre Datça'nın 40.07 kilometre açığındaki deprem, yerin 8.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken merkez üssü olarak Akdeniz’i gösterdi.
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datça, deprem, afad
Datça açıklarında deprem 16:46 11.09.2021 (güncellendi: 16:58 11.09.2021)
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamaya göre Datça'nın 40.07 kilometre açığındaki deprem, yerin 8.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken merkez üssü olarak Akdeniz’i gösterdi.