Gürcistan'da Kafkasya'nın en büyüğü olacak tünelin yapımına başlandı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, inşaatın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Gürcistan'da yapımına başlanan tünelin Kafkasya'nın en büyük tüneli olacağını belirtti.Garibaşvili, projenin sadece Gürcistan için değil, tüm bölge için büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, “Gün boyunca, yolun bu bölümünde yüzde 70’i otomobil, geri kalanı yük kamyonu olmak üzere 3-4 bin araç geçiyor. Bu, Kafkasya'nın en büyük ve parametreleri açısından dünyada benzeri olmayan tek tünel olacak. Tünelin maliyeti yaklaşık 1.2 milyar lari (yaklaşık 385 milyon dolar) olacak” dedi.Daha önce, 15 metre çapındaki bu tünelin yapımı için özel olarak üretilen sondaj ve tünel açma makinesinin Gürcistan'a teslim edildiği bildirilmişti.Proje tamamlandığında, şu anda 34 kilometre olan Kvesheti-Kobi yolu kısalarak 11 kilometreye düşmekle kalmayacak, aynı zamanda yıllardır araçların çığ ve heyelan tehlikesi nedeniyle karşılaştıkları sorunlar çözülerek, Gürcistan ve Ermenistan'ı Rusya'ya bağlayan tek kara yolu olan Gürcistan Askeri Karayolu'nun bu zor kısmında araç trafiği güvenli bir şekilde sağlanmış olacak.Asya Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Gürcistan hükümeti tarafından finanse edilen projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.
Çinli şirket, China Railway Tunnel Group Co, Ltd’nin (CRTG), Gürcistan'da Kuzey-Güney uluslararası koridorunun bir parçası olan Kvesheti-Kobi yolunun Krestov geçidindeki kısmında 9 kilometrelik otoyol tünelinin inşasına başladığı belirtildi.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, inşaatın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Gürcistan'da yapımına başlanan tünelin Kafkasya'nın en büyük tüneli olacağını belirtti.
Garibaşvili, projenin sadece Gürcistan için değil, tüm bölge için büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, “Gün boyunca, yolun bu bölümünde yüzde 70’i otomobil, geri kalanı yük kamyonu olmak üzere 3-4 bin araç geçiyor. Bu, Kafkasya'nın en büyük ve parametreleri açısından dünyada benzeri olmayan tek tünel olacak. Tünelin maliyeti yaklaşık 1.2 milyar lari (yaklaşık 385 milyon dolar) olacak” dedi.
Daha önce, 15 metre çapındaki bu tünelin yapımı için özel olarak üretilen sondaj ve tünel açma makinesinin Gürcistan'a teslim edildiği bildirilmişti.
Proje tamamlandığında, şu anda 34 kilometre olan Kvesheti-Kobi yolu kısalarak 11 kilometreye düşmekle kalmayacak, aynı zamanda yıllardır araçların çığ ve heyelan tehlikesi nedeniyle karşılaştıkları sorunlar çözülerek, Gürcistan ve Ermenistan'ı Rusya'ya bağlayan tek kara yolu olan Gürcistan Askeri Karayolu'nun bu zor kısmında araç trafiği güvenli bir şekilde sağlanmış olacak.
Asya Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Gürcistan hükümeti tarafından finanse edilen projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.