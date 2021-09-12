https://tr.sputniknews.com/20210912/5-saatte-400-lira-toplayan-dilenci-zabitalari-gorunce-kosarak-kacti-1048842835.html

5 saatte 400 lira toplayan dilenci, zabıtaları görünce koşarak kaçtı

5 saatte 400 lira toplayan dilenci, zabıtaları görünce koşarak kaçtı

Çorum’da zabıtanın dilencilere yönelik uygulamasında, 5 saatte 400 TL topladığı tespit edilen ve engelli maaşı da aldığı belirlenen H.K.'ye cezai işlem... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T17:44+0300

2021-09-12T17:44+0300

2021-09-12T17:45+0300

yaşam

türkiye

çorum

zabıta

dilenci

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Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, kentte dilencilere yönelik uygulama yaptı. Sokakta dilenirken yakalanan H.K., zabıta müdürlüğüne götürüldü. H.K.’nin üzerinde 400 TL ele geçirildi. Bu parayı 5 saatte topladığı belirlenen H.K.’nin aynı zamanda engelli maaşı aldığı da ortaya çıktı.Öte yandan H.K., hakkındaki cezai işlem uygulanmasının ardından geldiği Gazi Caddesi'nde yine dilenmeyi sürdürdü. Zabıta ekiplerinin geldiğini fark eden H.K., koşarak bölgeden uzaklaştı. H.K’nin 5 gün önce yine dilenirken yakalandığı, üzerinden de bin TL ile kağıt ve bozuk paraların çıktığı öğrenildi.

çorum

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türkiye, çorum, zabıta, dilenci