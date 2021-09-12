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78. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu
© REUTERS / YARA NARDI78. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu
© REUTERS / YARA NARDI
78. Venedik Film Festivali'nde ödül alan filmler, yönetmenler ve oyuncular belirlendi.
Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erdi.
Ödül gecesinde, festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği 'L'evenement (Happening)' filmi kazandı.
Festivalde en iyi yönetmene verilen 'Gümüş Aslan' ödülüne ise 'The Power Of The Dog' filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.
Congratulations Jane Campion on winning the 2021 Silver Lion Award for Best Director at the Venice Film Festival.#ThePowerOfTheDog pic.twitter.com/vub0QUDvOc— The Power of the Dog (@TPOTD) September 11, 2021
Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne 'On The Job: The Missing 8' isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise 'Parallel Mothers' filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.
THIS JUST IN: John Arcilla wins BEST ACTOR in the 78th Venice International Film Festival for his performance in the movie 'On The Job: The Missing 8'. pic.twitter.com/hK5frepQNh— MJ Felipe (@mjfelipe) September 11, 2021
Festivalde, jüri büyük ödülünü 'È Stata La Mano Di Dio' filminin İtalyan yönetmeni Paolo Sorrentino alırken, jüri özel ödülü ise 'Il Buco' filminin yönetmeni İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'ya verildi.
En iyi senaryo ödülünü de 'The Lost Daughter' filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı.
Congratulazioni, Maggie Gyllenhaal!— the LOST DAUGHTER (@thelostdaughter) September 11, 2021
Winner of the 2021 Golden Osella Award for Best Screenplay at the Venice Film Festival.#TheLostDaughterFilm pic.twitter.com/bb45fgzARp