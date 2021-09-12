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https://tr.sputniknews.com/20210912/78-venedik-film-festivalinin-kazananlari-belli-oldu-1048834139.html
78. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu
78. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu
78. Venedik Film Festivali'nde ödül alan filmler, yönetmenler ve oyuncular belirlendi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T10:41+0300
2021-09-12T10:41+0300
yaşam
sinema
venedik film festivali
ödül
film
yönetmen
ödül töreni
sinema filmi
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Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erdi.Ödül gecesinde, festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği 'L'evenement (Happening)' filmi kazandı.Festivalde en iyi yönetmene verilen 'Gümüş Aslan' ödülüne ise 'The Power Of The Dog' filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne 'On The Job: The Missing 8' isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise 'Parallel Mothers' filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.Festivalde, jüri büyük ödülünü 'È Stata La Mano Di Dio' filminin İtalyan yönetmeni Paolo Sorrentino alırken, jüri özel ödülü ise 'Il Buco' filminin yönetmeni İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'ya verildi.En iyi senaryo ödülünü de 'The Lost Daughter' filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı.
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sinema, venedik film festivali, ödül, film, yönetmen, ödül töreni, sinema filmi

78. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu

10:41 12.09.2021
© REUTERS / YARA NARDI78. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu
78. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / YARA NARDI
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78. Venedik Film Festivali'nde ödül alan filmler, yönetmenler ve oyuncular belirlendi.
Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erdi.
Ödül gecesinde, festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği 'L'evenement (Happening)' filmi kazandı.
Festivalde en iyi yönetmene verilen 'Gümüş Aslan' ödülüne ise 'The Power Of The Dog' filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.
Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne 'On The Job: The Missing 8' isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise 'Parallel Mothers' filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.
Festivalde, jüri büyük ödülünü 'È Stata La Mano Di Dio' filminin İtalyan yönetmeni Paolo Sorrentino alırken, jüri özel ödülü ise 'Il Buco' filminin yönetmeni İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'ya verildi.
En iyi senaryo ödülünü de 'The Lost Daughter' filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı.
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