https://tr.sputniknews.com/20210912/almanyada-adalet-icin-depozito-eylemi-duzenlendi-1048846743.html

Almanya’da 'adalet için depozito' eylemi: 'Toplanan şişeler ihtiyaç sahiplerine gidecek'

Almanya’da 'adalet için depozito' eylemi: 'Toplanan şişeler ihtiyaç sahiplerine gidecek'

Almanya’da 26 Eylül’de düzenlenecek genel seçimlere katılan Team Todenhöfer Partisi, ülkede yoksul insanların bulunduğuna dikkati çekmek için başkent Berlin’de... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T22:24+0300

2021-09-12T22:24+0300

2021-09-12T22:29+0300

dünya

almanya

protesto

depozito

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Berlin merkezindeki Brandenburg Kapsı önünde düzenlenen eylemde, özel tasarlanmış büyük bir market arabasına pet ve cam şişeler toplandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre partinin Berlin Eyalet Başkanı ve milletvekili adayı Havva Öruc, burada yaptığı açıklamada, adalet konusunu öne çıkaran parti olduklarını belirterek, “2 aydan beri toplanan ve seçimlerden sonra da toplamak istediğimiz şişeler birebir fakirlik ve yoksulluk tehlikesi yaşayan ihtiyaç sahiplerine ve organizasyonlara gidecek" diye konuştu.Eylemin sosyal medya üzerinden de yürütüldüğünü aktaran Öruc, "Sembolik olarak burada market arabası görüyorsunuz. Bunu dolduruyoruz. Bu eyleme gelen herkes depozitolu şişelerini getirdi. Bunun dışında buraya fiziki olarak gelemeyenler depozito hesabımıza para da gönderebilirler. Böylelikle paranın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız' ifadelerini kullandı.Öruc, Almanya’da nüfusun 16,5’nin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun varsayıldığını, 3,1 milyon çocuğun da yoksulluk içinde olduğunu belirterek, fakirliğin her zaman görülmediğini çünkü insanların utanma hissinden bunu göstermediğini kaydetti. Almanya’daki depozito iade sistemi kapsamında tüketici, şişeyle aldığı içecek ürünü için bedelinin yanında depozito ücretini de ödüyor. Tüketici boş şişeyi markete götürdüğünde daha önce ödediği depozito ücretini geri alıyor. Böylece şişeler çöpe atılmıyor ve geri dönüşüme kazandırılıyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, protesto, depozito