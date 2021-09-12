https://tr.sputniknews.com/20210912/dugunde-atilan-havai-fisek-evin-catisini-yakti-1048830969.html

Düğünde atılan havai fişek evin çatısını yaktı

Düğünde atılan havai fişek evin çatısını yaktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düğünde atılan havai fişek bir binanın çatısına düştü. Havai fişeğin düştüğü binanın çatısı alev alev yandı. Olaya müdahale eden... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T00:52+0300

2021-09-12T00:52+0300

2021-09-12T00:51+0300

türkiye

yangın

düğün

havai fişek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048830944_0:165:488:440_1920x0_80_0_0_13eae7b48deec0810e57ec872a1bc651.jpg

Yangın, saat 21.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Atlas Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgilere göre, düğün eğlencesinde atılan havai fişeklerden biri 3 katlı binanın çatısına düştü. Havai fişeğin düştüğü yerde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.'Adamın ocağı, ciğeri yandı'Yangını gören Cihat Ateş “Mahallemizde olan düğün eğlencesinde, hesap edilemeyen bir şekilde havai fişek çatıya sıçradı. Sıçramadan dolayı yangın çıktı. Tabii ki kimse böyle olmasını istemezdi, iki taraf da birbirini tanıyor. Adamın da ocağı, ciğeri yandı. Dikkatsizlik yani. Havai fişek atmak da bir suç ama kimse bilerek, kasıtlı olarak bir ocak yakmak istemez. Yaralı yoktu. Yangın erkenden fark edildi neyse ki. Havai fişekten çıktı. Çatıya fırladı böyle oldu yani” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210906/dugunde-damada-arkadaslari-tarafindan-60-metre-uzunlugunda-5-liralik-banknotlar-takildi-1048650185.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yangın, düğün, havai fişek