https://tr.sputniknews.com/20210912/israil-savas-ucaklari-gazzede-cesitli-noktalara-hava-saldirisi-duzenledi-1048831949.html

İsrail savaş uçakları, Gazze'de çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'de çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenlediği belirtildi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T03:45+0300

2021-09-12T03:45+0300

2021-09-12T03:45+0300

dünya

israil

filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044881867_0:231:601:569_1920x0_80_0_0_9a7d408e014bf524c9a548f9fe61327b.jpg

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerinde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı.İsrail ordusundan da saldırılarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.Ordudan dün akşam yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde Gazze'den atılan ikinci bir roketin de "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği kaydedilmişti.Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi, 6 Eylül'de, "Gece Kargaşası" adı altında düzenlenen gösterilerin ardından Gazze Şeridi'nde yeniden sükunetin sağlanması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.İsrail, mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak temel insani malzemelerin girişini de engellemişti. Sınır kapılarındaki bu durum, ateşkes sağlanmasına rağmen düzelmemişti.Kendilerine "Gece Kargaşa Birimi" adını veren Filistinli gençler de bir haftadır, ablukayı protesto etmek ve Yahudi yerleşimleri ile İsrail askerlerini rahatsız etmek amacıyla geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atıyordu.

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, filistin