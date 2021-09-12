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https://tr.sputniknews.com/20210912/marmarayda-ariza-yolcular-raylarin-uzerinde-yurudu-1048846175.html
Marmaray'da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü
Marmaray'da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü
Marmaray, Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T21:47+0300
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türkiye
marmaray
yolcu
ray
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Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi. Tren içerisinde mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu. Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu.Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
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marmaray, yolcu, ray, sirkeci

Marmaray'da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü

21:47 12.09.2021 (güncellendi: 22:06 12.09.2021)
© AAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© AA
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Marmaray, Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı.
Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi.
Tren içerisinde mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu. Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu.
Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
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