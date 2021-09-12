https://tr.sputniknews.com/20210912/marmarayda-ariza-yolcular-raylarin-uzerinde-yurudu-1048846175.html

Marmaray'da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü

Marmaray'da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü

Marmaray, Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T21:47+0300

2021-09-12T21:47+0300

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türkiye

marmaray

yolcu

ray

sirkeci

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Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi. Tren içerisinde mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu. Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu.Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

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marmaray, yolcu, ray, sirkeci