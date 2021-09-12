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Marmaray'da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü
Marmaray'da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü
Marmaray, Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T21:47+0300
2021-09-12T21:47+0300
2021-09-12T22:06+0300
türkiye
marmaray
yolcu
ray
sirkeci
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Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi. Tren içerisinde mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu. Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu.Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
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Marmaray'da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü 21:47 12.09.2021 (güncellendi: 22:06 12.09.2021)
Marmaray, Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı.
Marmaray, bugün öğle saatlerinde
Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi.
Tren içerisinde
mahsur kalan yolcular
, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı.
Demirören Haber Ajansı'nın
haberine göre
arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu
. Marmaray
istasyonlarında yoğunluk oluştu.
Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.