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Örümcek Adam'ın ilk sayısı 3.6 milyon dolara satıldı
Örümcek Adam'ın ilk sayısı 3.6 milyon dolara satıldı
Çizgi roman dünyasının en önemli ikonlarından biri halini alan Örümcek Adam'ın görüldüğü ilk sayı rekor fiyata satıldı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T02:38+0300
2021-09-12T02:40+0300
yaşam
çizgi roman
örümcek adam
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1962 yılında Peter Parker’ın alt kimliği olan Örümcek Adam’ın ilk görüldüğü çizgi roman olan Amazing Fantasy’nin 15’inci sayısı önceki gün açık artırmaya çıktı.Heritage Auctions isimli müzayede evi tarafından satışa çıkan Örümcek Adam’ın ilk sayısı tarihi bir rekor kırdı. İyi durumda olduğu açıklanan çizgi roman tam 3.6 milyon dolara alıcı buldu.Superman'in ilk sayısı 3.25 milyon dolara satılmıştıÖrümcek Adam böylelikle Nisan ayında 3.25 milyon dolara satılan Superman’in ilk sayısı Action Comics’in birinci sayısının bedelini de geçmiş oldu.Stan Lee ve Steve Ditko tarafından yaratılan Örümcek Adam’da bir deney sırasında radyoaktif örümcek tarafından ısırılan Peter Parker isimli liseli gencin yaşadıkları anlatılıyor.3.6 milyon dolara satılan çizgi romanın kapağını ünlü çizer Jack Kirby çizerken, çizimde Örümcek Adam New York’taki gökdelenlerin arasından süzülürken görülüyor. Kapakta Örümcek Adam, "Dünya Peter Parker’la alay edebilir… fakat Örümcek Adam’ın kudretine hayran kalacak" diyor.
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çizgi roman, örümcek adam

Örümcek Adam'ın ilk sayısı 3.6 milyon dolara satıldı

02:38 12.09.2021 (güncellendi: 02:40 12.09.2021)
© Flickr / Sebastian GalianoÖrümcek adam
Örümcek adam - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© Flickr / Sebastian Galiano
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Çizgi roman dünyasının en önemli ikonlarından biri halini alan Örümcek Adam'ın görüldüğü ilk sayı rekor fiyata satıldı.
1962 yılında Peter Parker’ın alt kimliği olan Örümcek Adam’ın ilk görüldüğü çizgi roman olan Amazing Fantasy’nin 15’inci sayısı önceki gün açık artırmaya çıktı.
Heritage Auctions isimli müzayede evi tarafından satışa çıkan Örümcek Adam’ın ilk sayısı tarihi bir rekor kırdı. İyi durumda olduğu açıklanan çizgi roman tam 3.6 milyon dolara alıcı buldu.

Superman'in ilk sayısı 3.25 milyon dolara satılmıştı

Örümcek Adam böylelikle Nisan ayında 3.25 milyon dolara satılan Superman’in ilk sayısı Action Comics’in birinci sayısının bedelini de geçmiş oldu.

Stan Lee ve Steve Ditko tarafından yaratılan Örümcek Adam’da bir deney sırasında radyoaktif örümcek tarafından ısırılan Peter Parker isimli liseli gencin yaşadıkları anlatılıyor.
3.6 milyon dolara satılan çizgi romanın kapağını ünlü çizer Jack Kirby çizerken, çizimde Örümcek Adam New York’taki gökdelenlerin arasından süzülürken görülüyor. Kapakta Örümcek Adam, "Dünya Peter Parker’la alay edebilir… fakat Örümcek Adam’ın kudretine hayran kalacak" diyor.
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