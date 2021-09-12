https://tr.sputniknews.com/20210912/polis-ve-gece-bekcisi-pitbull-saldirisina-ugradi-1048830363.html

Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı

Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı

Beslenmesi yasak olduğu için ihbar üzerine polis ve gece bekçisi pitbull cinsi köpeğin bulunduğu yere gitti. Pitbull cinsi köpek polis ve gece bekçisine... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T00:15+0300

2021-09-12T00:15+0300

2021-09-12T00:14+0300

yaşam

polis

bekçi

pitbull

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Sivas Yenimahalle'de yaşayan K.T. ağabeyi Ş.T.'ye ait pitbull cinsi köpekle sokağa çıktı. Mahalle sakinleri beslenmesi yasak köpek gezdirildiği için polise ihbarda bulundu.İhbar üzerine giden ekipler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek bir gece bekçisinin ayağını ısırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan bir polis memuru da kolundan yaralandı. Köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından güçlükte etkisiz hale getirilerek barınağa götürüldü. Yaralı gece bekçisi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. K.T. ise beslenmesi yasak köpek bulundurma suçlaması ile ifadesi alınmak üzere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yenimahalle Polis Merkezine götürdü.

https://tr.sputniknews.com/20210813/cocuk-parkinda-pitbull-saldirisi-1048005104.html

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polis, bekçi, pitbull