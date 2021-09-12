Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210912/polis-ve-gece-bekcisi-pitbull-saldirisina-ugradi-1048830363.html
Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı
Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı
Beslenmesi yasak olduğu için ihbar üzerine polis ve gece bekçisi pitbull cinsi köpeğin bulunduğu yere gitti. Pitbull cinsi köpek polis ve gece bekçisine... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T00:15+0300
2021-09-12T00:14+0300
yaşam
polis
bekçi
pitbull
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048830338_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5c502e204c0902752500dbe60e1c2226.jpg
Sivas Yenimahalle'de yaşayan K.T. ağabeyi Ş.T.'ye ait pitbull cinsi köpekle sokağa çıktı. Mahalle sakinleri beslenmesi yasak köpek gezdirildiği için polise ihbarda bulundu.İhbar üzerine giden ekipler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek bir gece bekçisinin ayağını ısırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan bir polis memuru da kolundan yaralandı. Köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından güçlükte etkisiz hale getirilerek barınağa götürüldü. Yaralı gece bekçisi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. K.T. ise beslenmesi yasak köpek bulundurma suçlaması ile ifadesi alınmak üzere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yenimahalle Polis Merkezine götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20210813/cocuk-parkinda-pitbull-saldirisi-1048005104.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048830338_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_70ddc6d3cc5c55c1502dad841b47f8eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polis, bekçi, pitbull

Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı

00:15 12.09.2021
© İHAPolis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı
Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© İHA
Abone ol
Beslenmesi yasak olduğu için ihbar üzerine polis ve gece bekçisi pitbull cinsi köpeğin bulunduğu yere gitti. Pitbull cinsi köpek polis ve gece bekçisine saldırdı. İki memur da saldırı sırasında yaralandı.
Sivas Yenimahalle'de yaşayan K.T. ağabeyi Ş.T.'ye ait pitbull cinsi köpekle sokağa çıktı. Mahalle sakinleri beslenmesi yasak köpek gezdirildiği için polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine giden ekipler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek bir gece bekçisinin ayağını ısırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan bir polis memuru da kolundan yaralandı. Köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından güçlükte etkisiz hale getirilerek barınağa götürüldü. Yaralı gece bekçisi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. K.T. ise beslenmesi yasak köpek bulundurma suçlaması ile ifadesi alınmak üzere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yenimahalle Polis Merkezine götürdü.
pitbull saldırısına uğrayan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
Çocuk parkında pitbull saldırısı
13 Ağustos, 16:21
060000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:17ABD’de hayvanat bahçesindeki 13 goril koronavirüse yakalandı
00:15Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı
DünFransa'da aşı karşıtları bir kez daha sokaklara döküldü
DünSelanik'te hükümet karşıtı gösteriler: Polis ve protestocular çatıştı
DünTürk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: Beklenti hem ek atama hem yeni atamadır
DünAlmanya'da artan konut fiyatları Berlin'de binlerce kişi tarafından protesto edildi
DünMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Çevreyi kirletenlere acımasız bir reaksiyon gösteriyoruz
Dünİsrail hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalanan 4 Filistinli mahkemeye çıkarıldı
Dünİtalya'da koronavirüs aşısı yaptırmayanların sayısı 10 milyondan fazla
DünPeru'da Aydınlık Yol örgütü lideri Abimael Guzman hapishanede öldü
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' etkinliğine katıldı
DünYavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak
DünTürkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 259 kişi öldü, 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi
DünZaharova’dan Rus medyasını hedef alan tacizlere daha sert tepki gösterilmesi çağrısı
DünCristiano Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı
DünBM: Libya'da seçimlerin başarısız olması ülkeyi kaosa sürükleyebilir
DünABD'nin 'en çok arananlar listesinde' bulunan Venezüellalı eski general Madrid'de yakalandı
DünBursa'da 400 yıllık çınar fırtına nedeniyle devrildi
DünZapad-2021 tatbikatında ilk kez Platforma-M savaş robotları kullanıldı
DünDışişleri Bakanlığı: 11 Eylül saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz