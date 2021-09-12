https://tr.sputniknews.com/20210912/popocatepetl-yanardaginda-patlama-oldu-1048833507.html

Popocatepetl Yanardağı'nda patlama oldu

Popocatepetl Yanardağı'nda patlama oldu

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda dün gece ve bugün 2 ayrı patlama olurken, kameralara kaydedilen patlamalarda yanardağın kraterinden gaz ve duman... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T09:48+0300

2021-09-12T09:48+0300

2021-09-12T09:52+0300

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popocatepetl yanardağı

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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda dün gece ve bugün 2 ayrı patlama olduğu bildirildi.Meksika Ulusal Sivil Savunma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, ilk patlamanın bugün yerel saatle 01.34'te, ikinci patlamanın ise bugün öğleden sonra 12.22’de meydana geldiği kaydedildi. Patlamayla ortaya çıkan duman ve gaz kitlesi bin 200 metre yüksekliğe ulaşırken, kraterin yakınına lav parçaları saçıldı. İkinci patlamada ise gaz ve duman kütlesi 2 bin metre yüksekliğe ulaşırken, yine kraterin yakınına saçılan lavlar gözlendi.Ulusal Sivil Savunma Koordinasyonu patlama nedeniyle sarı alarm verildiğini bildirirken, yetkililer çevreye lavların düşme tehlikesi sebebiyle vatandaşlara yanardağdan uzak durma çağrısı yaptı. Ayrıca her türlü afet ihtimaline karşın bölgedeki yerleşim yerlerine acil durum ekipleri konuşlandırıldı.Aztek dili olan Nahuatl’da 'Duman çıkaran dağ' anlamına gelen Popocatepetl 5452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’ın tüm faaliyetleri dört ayrı video kamera ile günde 24 saat kaydedilerek yayınlanıyor.

meksika

popocatepetl yanardağı

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