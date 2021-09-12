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Rusya’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: 1 ölü
Rusya’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: 1 ölü
Rusya’nın İrkuts bölgesinde, içinde 16 kişinin bulunduğu L-410 tipi yolcu uçağının ormanlık alana sert iniş yaptığı, kazada bir kişinin hayatını kaybettiği... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T21:33+0300
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dünya
rusya
uçak
acil iniş
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ikisi mürettebat üyesi 16 kişinin bulunduğu Sila havayollarına ait L-410 tipi yolcu uçağının İrkutsk şehri yakınlarındaki taygaya sert iniş yaptığı bildirildi.Birleşik Uçuş Kontrol Servisin’nden yapılan açıklamada, “Sağlık uzmanları, kurtarma ekipleri, polis olay yerine ulaştı. Bir kişinin hayatını kaybetti bilgisini aldık. Ölen kişinin henüz kimliği bildirilmedi” denildi.Açıklamada, şu anda tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili olarak güvenlik kurallarının ihlalinden soruşturma başlattı.
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rusya, uçak, acil iniş

Rusya’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: 1 ölü

21:33 12.09.2021 (güncellendi: 21:40 12.09.2021)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Fotoğraf bankasına gir L-410 tipi yolcu uçağı Rusya
 L-410 tipi yolcu uçağı Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya’nın İrkuts bölgesinde, içinde 16 kişinin bulunduğu L-410 tipi yolcu uçağının ormanlık alana sert iniş yaptığı, kazada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ikisi mürettebat üyesi 16 kişinin bulunduğu Sila havayollarına ait L-410 tipi yolcu uçağının İrkutsk şehri yakınlarındaki taygaya sert iniş yaptığı bildirildi.
Birleşik Uçuş Kontrol Servisin’nden yapılan açıklamada, “Sağlık uzmanları, kurtarma ekipleri, polis olay yerine ulaştı. Bir kişinin hayatını kaybetti bilgisini aldık. Ölen kişinin henüz kimliği bildirilmedi” denildi.
Açıklamada, şu anda tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili olarak güvenlik kurallarının ihlalinden soruşturma başlattı.
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