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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210912/rusyanin-kabil-buyukelcisi-jirnov-talibanla-simdilik-sorun-yasamiyoruz-1048831347.html
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban’la şimdilik sorun yaşamıyoruz
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban’la şimdilik sorun yaşamıyoruz
Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov, Rus büyükelçiliğinin Taliban ile çalışmalara ilişkin meselelerin çözümünde şimdilik herhangi bir sorun çıkmadığını... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T02:17+0300
2021-09-12T02:17+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
dmitriy jirnov
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YouTube kanalında yayınlanan bir programa katılan Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, büyükelçiliğinin Taliban ile çalışmalara ilişkin meselelerin çözümünde şimdilik herhangi bir sorun çıkmadığını söyledi.Jirnov, “Taliban ile çalışmalara ilişkin tüm meseleleri şimdilik çözüyoruz. Çok dikkatli olacağım, şimdilik çözüyoruz. Yani şimdilik sorun çıkmıyor” diye konuştu.‘Afganistan’a insani yardım konusunun üzerinde çalışıyoruz’Rusya’nın Afganistan’a insani yardım ulaştırma konusunu değerlendirdiğine dikkat çeken Jirnov, şunları söyledi:‘Afganistan'da yeni iktidarda ‘her şeyin pürüzsüz olacağına’ dair hiçbir emare yok’Rus diplomat, “Ülke yeni bir aşamaya girdi, fiili iktidar değişti, bu iktidarın alternatifi bulunmuyor. Ancak bu iktidar, çok ciddi objektif sorunlarla karşı karşıya. Burada nüfusun yeni hükümete karşı tutumu da dahil olmak üzere her şeyin bulutsuz, pürüzsüz olacağı söylenemez, zira sosyal ve ekonomik sıkıntılar ağırlaşırsa (ki şimdilik her şey bunu gösteriyor) bu elbette zor bir senaryo olacak” ifadelerini kullandı.‘Pakistan Afgan hükümetinin üyelerini etkilediğini sanmıyorum’İslamabad’ın yeni Afgan hükümetine somut kişilerin dahil edilmesi sürecine etki ettiğini düşünmediğine dikkat çeken Jirnov, “Bence Pakistanlıların hükümetin üye yapısını etkilemesi zor. Taliban mensupları gururlu insanlar ve bir zafer elde ettiler. Kimin somut olarak hangi görevlerde olacağının, Taliban kararı olduğunu düşünüyorum” dedi.‘Taliban doktorları işbaşı yapmaya çağırıyor’Jirnov, Afganistan'daki mevcut durumda Taliban'ın doktorlara işbaşı yapmalarını önerdiklerini, bunun karşılığında yaklaşık 3 bin ruble (yaklaşık 350 TL) maaş önerdiklerini ifade etti.Rus Büyükelçi, “Batı, Afganistan'ın finansal varlıklarını dondurdu, (eski Cumhurbaşkanı Eşref) Gani hükümeti altında ise bütçenin dörtte üçü batının yardımı sayesinde oluşturuluyordu, buna göre bölüyoruz ve yaşam standardının düşmesi gerektiğini görüyoruz. Taliban doktorların işbaşı yapmalarını istiyor. Durum ağır” diye konuştu.‘Kabil'in alınmasının ardından Taliban’ın coşkusu sona erdi, çalışmaya kararlılar’Jirnov, Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirdikten sonraki ilk günlerde duyduğu coşkunun geçtiğini, Pençşir’de da kontrolü ele geçirdikten sonra ülkedeki karmaşıklığının farkında olan Taliban temsilcilerinin çalışmaya meyilli olduklarını ifade etti.
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rusya, afganistan, taliban, dmitriy jirnov

Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov: Taliban’la şimdilik sorun yaşamıyoruz

02:17 12.09.2021
© SputnikRusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© Sputnik
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Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Jirnov, Rus büyükelçiliğinin Taliban ile çalışmalara ilişkin meselelerin çözümünde şimdilik herhangi bir sorun çıkmadığını belirtti.
YouTube kanalında yayınlanan bir programa katılan Rusya’nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, büyükelçiliğinin Taliban ile çalışmalara ilişkin meselelerin çözümünde şimdilik herhangi bir sorun çıkmadığını söyledi.

Jirnov, “Taliban ile çalışmalara ilişkin tüm meseleleri şimdilik çözüyoruz. Çok dikkatli olacağım, şimdilik çözüyoruz. Yani şimdilik sorun çıkmıyor” diye konuştu.

‘Afganistan’a insani yardım konusunun üzerinde çalışıyoruz’

Rusya’nın Afganistan’a insani yardım ulaştırma konusunu değerlendirdiğine dikkat çeken Jirnov, şunları söyledi:
“Onlar genel olarak uluslararası toplumdan insani yardım bekliyorlar. Biz de bu konu üzerinde çalışıyoruz. Konu çözüldüğü zaman bu yönde bir açıklama yapabilirim.”

‘Afganistan'da yeni iktidarda ‘her şeyin pürüzsüz olacağına’ dair hiçbir emare yok’

Rus diplomat, “Ülke yeni bir aşamaya girdi, fiili iktidar değişti, bu iktidarın alternatifi bulunmuyor. Ancak bu iktidar, çok ciddi objektif sorunlarla karşı karşıya. Burada nüfusun yeni hükümete karşı tutumu da dahil olmak üzere her şeyin bulutsuz, pürüzsüz olacağı söylenemez, zira sosyal ve ekonomik sıkıntılar ağırlaşırsa (ki şimdilik her şey bunu gösteriyor) bu elbette zor bir senaryo olacak” ifadelerini kullandı.

‘Pakistan Afgan hükümetinin üyelerini etkilediğini sanmıyorum’

İslamabad’ın yeni Afgan hükümetine somut kişilerin dahil edilmesi sürecine etki ettiğini düşünmediğine dikkat çeken Jirnov, “Bence Pakistanlıların hükümetin üye yapısını etkilemesi zor. Taliban mensupları gururlu insanlar ve bir zafer elde ettiler. Kimin somut olarak hangi görevlerde olacağının, Taliban kararı olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Taliban doktorları işbaşı yapmaya çağırıyor’

Jirnov, Afganistan'daki mevcut durumda Taliban'ın doktorlara işbaşı yapmalarını önerdiklerini, bunun karşılığında yaklaşık 3 bin ruble (yaklaşık 350 TL) maaş önerdiklerini ifade etti.
Rus Büyükelçi, “Batı, Afganistan'ın finansal varlıklarını dondurdu, (eski Cumhurbaşkanı Eşref) Gani hükümeti altında ise bütçenin dörtte üçü batının yardımı sayesinde oluşturuluyordu, buna göre bölüyoruz ve yaşam standardının düşmesi gerektiğini görüyoruz. Taliban doktorların işbaşı yapmalarını istiyor. Durum ağır” diye konuştu.

‘Kabil'in alınmasının ardından Taliban’ın coşkusu sona erdi, çalışmaya kararlılar’

Jirnov, Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirdikten sonraki ilk günlerde duyduğu coşkunun geçtiğini, Pençşir’de da kontrolü ele geçirdikten sonra ülkedeki karmaşıklığının farkında olan Taliban temsilcilerinin çalışmaya meyilli olduklarını ifade etti.
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