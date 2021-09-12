https://tr.sputniknews.com/20210912/ukrayna-tarafindan-cikarilan-tutuklama-emriyle-bir-rusya-vatandasi-pragda-gozaltina-alindi-1048840782.html

Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emriyle bir Rusya vatandaşı Prag'da gözaltına alındı

Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emriyle bir Rusya vatandaşı Prag'da gözaltına alındı

Çekya’nın başkenti Prag’da bir Rusya vatandaşının, Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emriyle gözaltına alındığı öğrenildi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T16:12+0300

2021-09-12T16:12+0300

2021-09-12T16:13+0300

dünya

rusya

ukrayna

polis

gözaltı

prag

çekya

gözaltı kararı

vatandaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044407312_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7948bdc6da9f96a9a16c74a7b7300a5e.jpg

Çekya Polis Teşkilatı Basın Sözcüsü Ondrjey Moravçik, Sputnik’e demecinde bir Rusya vatandaşının Ukrayna’nın çıkardığı tutuklama emri ile Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını doğruladı.Moravçik, “Bir Rusya vatandaşının, Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emrine istinaden Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını doğrulayabilirim” açıklamasında bulundu.Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilciliği Uluslararası Hukuk İşleri Çalışma Grubu yetkilisi Aleksandr Molohov, Rus aktivist Aleksandr Françetti’nin Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını, bu kişinin Kırım’ın Rusya’ya geri döndüğü ‘Kırım Baharı’ olaylarında aktif yer alan kişilerden biri olduğunu açıklamıştı.Prag’daki Rus Büyükelçiliği: Konsolosluk görevlisi gözaltına alınan Rus'a gönderildiRusya’nın Prag Büyükelçiliği basın sözcüsü Nikolay Bryakin, Sputnik’e açıklamasında, elçiliğe bağlı konsolosluk görevlisinin Prag’da gözaltına alınan Rusya vatandaşına gönderildiğini açıkladı.Bryakin, “Çekya polisi Prag Havalimanı’nda Rusya vatandaşı olan Aleksandr Françetti’nin gözaltına alındığını doğruladı. Şu anda bu kişinin gözaltına alındığı yere Rusya’nın Çekya Büyükelçiliği konsolosluk bölümünden bir görevli, gerekli konsolosluk yardımını sağlamak için yola çıktı. Rus diplomatlar, Çekyalı yetkililer ve gözaltına alınanın yakınları ile temas halinde” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210907/fsb-ukrayna-istihbarati-kirimda-gerceklestirilen-boru-hatti-patlamasini-organize-etti-1048681587.html

rusya

ukrayna

prag

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, polis, gözaltı, prag, çekya, gözaltı kararı, vatandaş