https://tr.sputniknews.com/20210912/ukrayna-tarafindan-cikarilan-tutuklama-emriyle-bir-rusya-vatandasi-pragda-gozaltina-alindi-1048840782.html
Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emriyle bir Rusya vatandaşı Prag'da gözaltına alındı
Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emriyle bir Rusya vatandaşı Prag'da gözaltına alındı
Çekya’nın başkenti Prag’da bir Rusya vatandaşının, Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emriyle gözaltına alındığı öğrenildi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T16:12+0300
2021-09-12T16:12+0300
2021-09-12T16:13+0300
dünya
rusya
ukrayna
polis
gözaltı
prag
çekya
gözaltı kararı
vatandaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044407312_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7948bdc6da9f96a9a16c74a7b7300a5e.jpg
Çekya Polis Teşkilatı Basın Sözcüsü Ondrjey Moravçik, Sputnik’e demecinde bir Rusya vatandaşının Ukrayna’nın çıkardığı tutuklama emri ile Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını doğruladı.Moravçik, “Bir Rusya vatandaşının, Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emrine istinaden Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını doğrulayabilirim” açıklamasında bulundu.Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilciliği Uluslararası Hukuk İşleri Çalışma Grubu yetkilisi Aleksandr Molohov, Rus aktivist Aleksandr Françetti’nin Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını, bu kişinin Kırım’ın Rusya’ya geri döndüğü ‘Kırım Baharı’ olaylarında aktif yer alan kişilerden biri olduğunu açıklamıştı.Prag’daki Rus Büyükelçiliği: Konsolosluk görevlisi gözaltına alınan Rus'a gönderildiRusya’nın Prag Büyükelçiliği basın sözcüsü Nikolay Bryakin, Sputnik’e açıklamasında, elçiliğe bağlı konsolosluk görevlisinin Prag’da gözaltına alınan Rusya vatandaşına gönderildiğini açıkladı.Bryakin, “Çekya polisi Prag Havalimanı’nda Rusya vatandaşı olan Aleksandr Françetti’nin gözaltına alındığını doğruladı. Şu anda bu kişinin gözaltına alındığı yere Rusya’nın Çekya Büyükelçiliği konsolosluk bölümünden bir görevli, gerekli konsolosluk yardımını sağlamak için yola çıktı. Rus diplomatlar, Çekyalı yetkililer ve gözaltına alınanın yakınları ile temas halinde” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210907/fsb-ukrayna-istihbarati-kirimda-gerceklestirilen-boru-hatti-patlamasini-organize-etti-1048681587.html
rusya
ukrayna
prag
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/1044407312_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_26b1abbcec951c692971672f433d2421.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, polis, gözaltı, prag, çekya, gözaltı kararı, vatandaş
Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emriyle bir Rusya vatandaşı Prag'da gözaltına alındı
16:12 12.09.2021 (güncellendi: 16:13 12.09.2021)
Çekya’nın başkenti Prag’da bir Rusya vatandaşının, Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emriyle gözaltına alındığı öğrenildi.
Çekya Polis Teşkilatı Basın Sözcüsü Ondrjey Moravçik, Sputnik’e demecinde bir Rusya vatandaşının Ukrayna’nın çıkardığı tutuklama emri ile Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını doğruladı.
Moravçik, “Bir Rusya vatandaşının, Ukrayna tarafından çıkarılan tutuklama emrine istinaden Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını doğrulayabilirim” açıklamasında bulundu.
Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilciliği Uluslararası Hukuk İşleri Çalışma Grubu yetkilisi Aleksandr Molohov, Rus aktivist Aleksandr Françetti’nin Prag Havalimanı’nda gözaltına alındığını, bu kişinin Kırım’ın Rusya’ya geri döndüğü ‘Kırım Baharı’ olaylarında aktif yer alan kişilerden biri olduğunu açıklamıştı.
Prag’daki Rus Büyükelçiliği: Konsolosluk görevlisi gözaltına alınan Rus'a gönderildi
Rusya’nın Prag Büyükelçiliği basın sözcüsü Nikolay Bryakin, Sputnik’e açıklamasında, elçiliğe bağlı konsolosluk görevlisinin Prag’da gözaltına alınan Rusya vatandaşına gönderildiğini açıkladı.
Bryakin, “Çekya polisi Prag Havalimanı’nda Rusya vatandaşı olan Aleksandr Françetti’nin gözaltına alındığını doğruladı. Şu anda bu kişinin gözaltına alındığı yere Rusya’nın Çekya Büyükelçiliği konsolosluk bölümünden bir görevli, gerekli konsolosluk yardımını sağlamak için yola çıktı. Rus diplomatlar, Çekyalı yetkililer ve gözaltına alınanın yakınları ile temas halinde” diye konuştu.