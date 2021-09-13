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ABD'nin Atlanta şehrinde bir binada patlama: 2 kişi kayıp
ABD'nin Atlanta şehrinde bir binada patlama: 2 kişi kayıp
ABD’nin Georgia eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı, 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
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patlama
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Atlanta şehrinin Dunwoody bölgesinde öğle saatlerindeki patlama sonucu 3 katlı binanın ön cephesi tamamen yıkıldı.DeKalp Bölgesi itfaiye kurtarma ekiplerinden yaklaşık 70 görevli olaya müdahale etti. Bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.Görgü tanıkları, patlamanın şiddetinin birkaç sokak öteden hissedildiğini kaydederken, yetkililerin, patlamanın doğal gaz hatlarıyla ilgili olabileceği yönünde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
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abd, georgia, patlama

ABD'nin Atlanta şehrinde bir binada patlama: 2 kişi kayıp

00:13 13.09.2021
© AP Photo / Mike GrollABD - ambulans
ABD - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Mike Groll
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ABD’nin Georgia eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı, 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi.
Atlanta şehrinin Dunwoody bölgesinde öğle saatlerindeki patlama sonucu 3 katlı binanın ön cephesi tamamen yıkıldı.
DeKalp Bölgesi itfaiye kurtarma ekiplerinden yaklaşık 70 görevli olaya müdahale etti. Bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Görgü tanıkları, patlamanın şiddetinin birkaç sokak öteden hissedildiğini kaydederken, yetkililerin, patlamanın doğal gaz hatlarıyla ilgili olabileceği yönünde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
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