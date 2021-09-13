https://tr.sputniknews.com/20210913/abdnin-atlanta-sehrinde-bir-binada-patlama-2-kisi-kayip-1048848220.html

ABD'nin Atlanta şehrinde bir binada patlama: 2 kişi kayıp

ABD'nin Atlanta şehrinde bir binada patlama: 2 kişi kayıp

ABD’nin Georgia eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı, 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T00:13+0300

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Atlanta şehrinin Dunwoody bölgesinde öğle saatlerindeki patlama sonucu 3 katlı binanın ön cephesi tamamen yıkıldı.DeKalp Bölgesi itfaiye kurtarma ekiplerinden yaklaşık 70 görevli olaya müdahale etti. Bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.Görgü tanıkları, patlamanın şiddetinin birkaç sokak öteden hissedildiğini kaydederken, yetkililerin, patlamanın doğal gaz hatlarıyla ilgili olabileceği yönünde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

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abd, georgia, patlama