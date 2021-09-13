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https://tr.sputniknews.com/20210913/ahmet-hakan-ve-faruk-bildirici-arasinda-yeni-tartisma-1048859334.html
Ahmet Hakan ile Faruk Bildirici arasında yeni tartışma
Ahmet Hakan ile Faruk Bildirici arasında yeni tartışma
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici arasında, aşı karşıtı eylemle ilgili haber nedeniyle tartışma yaşandı... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T13:03+0300
2021-09-13T13:04+0300
türkiye
ahmet hakan
tartışma
faruk bildirici
miting
eleştiri
aşı karşıtlığı
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Aşı karşıtlarının İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlediği eyleme dair tartışmalar sürerken, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici dün (12 Eylül 2021) Hürriyet gazetesinin bu konudaki haberini eleştirdi. Bildirici, "Hürriyet, aşı karşıtlarının mitingini 'Eylemde ilginç görüntüler ve görüşler vardı' diye 1. sayfaya taşımış. Akıl ve bilim dışı safsataları 'ilginç' diye tanımlayıp, sayfa ayırarak toplum sağlığına saldıranlara payanda olmuş. Üstelik mitingi böyle haber yapan tek gazete" dedi.Bildirici'ye yanıt, bugün Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi. Bu konudaki sözlerine "Hürriyet’in Faruk Bildirici adlı bir Bekçi Murteza’sı var. Adam kafayı takmış Hürriyet’e... Bir türlü çıkamıyor eski gazetesi Hürriyet’in etkisinden" diye başlayan Hakan, şöyle devam etti:"Simitçi kovalamayı marifet bilen inzibat çavuşu edasıyla hemen her gün bizim gazetede çıkan haberlerle ilgili ipe sapa gelmez raconlar kesiyor. Alıyor eline gazeteyi, kaldırıyor kaşını, sürekli açık arıyor. Bulamayınca da saptırıp çarpıtıyor. En son dünkü Hürriyet’te yer alan aşı karşıtlarının düzenledikleri mitingle ilgili haberi diline dolamış. Güya biz aşı karşıtlarının mitinginde dile getirilen safsatalara 'ilginç' diyerek mitinge payanda olmuşuz.Peki biz ne yapmışız? 'Bill Gates bize çip takma’ eylemi' diye başlık atarak mitingle matrak geçmişiz. 'Aşı karşıtları korona olma pahasına toplandı' diyerek safımızı belli etmişiz. 'Ölürüz de robot olmayız' mesajını öne çıkararak mitingle kafamızı bulmuşuz.'Hürriyet’in Bekçi Murteza’sı haberi beğenmiyor, olmazlanıyor, mızmızlanıyor''Pes dedirttiler' diye başlık atıp mitinge yönelik yaklaşımımızı ortaya koymuşuz. Bütün bu ve buna benzer apaçık vurgulara rağmen... Hürriyet’in Bekçi Murteza’sı haberi beğenmiyor, olmazlanıyor, mızmızlanıyor. Hürriyet’in Bekçi Murteza’sının bir karın ağrısı var ama nedir bilmiyorum. Kafayı takmış Hürriyet’e. Kompleks yapmış Hürriyet’i. Bitsin, tükensin istiyor Hürriyet. Bitmeyince, tükenmeyince de... 'Dur, ben bir açık bulayım' diye alıyor eline gazeteyi... Bulamayınca da işi hakkaniyetten uzak çarpıtmalara vardırıyor.Bir anti-kahraman olarak Orhan Kemal’in Bekçi Murteza’sı her şeye rağmen bir tarafıyla sevimli bir adamcağızdı. Oysa bizim Bekçi Murteza’mız her tarafıyla son derece sevimsiz, itici ve nobran biri... Neyse... 'Bizim payımıza da bu düştü' diye katlanalım bari."Bildirici: Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamışHakan'ın yazısının ardından Bildirici, kişisel Twitter hesabında bazı paylaşımlarda bulundu. Hürriyet'i iyi ki eleştirdiğini söyleyen Bildirici, "Prof. Dr. Sarp Üner’in, aşı karşıtlarının mitingdeki iddiaları çürüten bilimsel açıklamasını yayımlamışlar. Örtülü düzeltmişler. Keşke dün böyle yapsalardı. Çünkü akıl ve bilim dışı görüşler yayımlanmaz ya da mesafeli ve eleştirel dil kullanılır" dedi.Bildirici, aşı haberleri bildirgesinde "Aşı karşıtlığı, komplo teorileri olabildiğince görünmez kılınmalıdır. Toplum sağlığını tehlikeye atan yaklaşımlar aktarılarak değil, geçersizliğini kanıtlayan bilimsel gerçeklere ağırlık verilerek yok edilebilir" dendiğini belirterek şöyle devam etti:"Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış! Ben sadece Hürriyet'i değil tüm medyayı eleştiriyorum. Amacım da hataları göstererek gazetecilik için artı değer üretmek. Nitekim başka aşı haberlerini de eleştirmiştim."
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ahmet hakan, tartışma, faruk bildirici, miting, eleştiri, aşı karşıtlığı

Ahmet Hakan ile Faruk Bildirici arasında yeni tartışma

13:03 13.09.2021 (güncellendi: 13:04 13.09.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici arasında, aşı karşıtı eylemle ilgili haber nedeniyle tartışma yaşandı. Hakan, Bildirici için 'Bekçi Murteza' nitelemesini kullandı. Bildirici ise "Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış" dedi.
Aşı karşıtlarının İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlediği eyleme dair tartışmalar sürerken, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici dün (12 Eylül 2021) Hürriyet gazetesinin bu konudaki haberini eleştirdi.
Bildirici, "Hürriyet, aşı karşıtlarının mitingini 'Eylemde ilginç görüntüler ve görüşler vardı' diye 1. sayfaya taşımış. Akıl ve bilim dışı safsataları 'ilginç' diye tanımlayıp, sayfa ayırarak toplum sağlığına saldıranlara payanda olmuş. Üstelik mitingi böyle haber yapan tek gazete" dedi.
Bildirici'ye yanıt, bugün Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi.
Bu konudaki sözlerine "Hürriyet’in Faruk Bildirici adlı bir Bekçi Murteza’sı var. Adam kafayı takmış Hürriyet’e... Bir türlü çıkamıyor eski gazetesi Hürriyet’in etkisinden" diye başlayan Hakan, şöyle devam etti:
"Simitçi kovalamayı marifet bilen inzibat çavuşu edasıyla hemen her gün bizim gazetede çıkan haberlerle ilgili ipe sapa gelmez raconlar kesiyor. Alıyor eline gazeteyi, kaldırıyor kaşını, sürekli açık arıyor. Bulamayınca da saptırıp çarpıtıyor. En son dünkü Hürriyet’te yer alan aşı karşıtlarının düzenledikleri mitingle ilgili haberi diline dolamış. Güya biz aşı karşıtlarının mitinginde dile getirilen safsatalara 'ilginç' diyerek mitinge payanda olmuşuz.
Peki biz ne yapmışız? 'Bill Gates bize çip takma’ eylemi' diye başlık atarak mitingle matrak geçmişiz. 'Aşı karşıtları korona olma pahasına toplandı' diyerek safımızı belli etmişiz. 'Ölürüz de robot olmayız' mesajını öne çıkararak mitingle kafamızı bulmuşuz.

'Hürriyet’in Bekçi Murteza’sı haberi beğenmiyor, olmazlanıyor, mızmızlanıyor'

'Pes dedirttiler' diye başlık atıp mitinge yönelik yaklaşımımızı ortaya koymuşuz. Bütün bu ve buna benzer apaçık vurgulara rağmen... Hürriyet’in Bekçi Murteza’sı haberi beğenmiyor, olmazlanıyor, mızmızlanıyor. Hürriyet’in Bekçi Murteza’sının bir karın ağrısı var ama nedir bilmiyorum. Kafayı takmış Hürriyet’e. Kompleks yapmış Hürriyet’i. Bitsin, tükensin istiyor Hürriyet. Bitmeyince, tükenmeyince de... 'Dur, ben bir açık bulayım' diye alıyor eline gazeteyi... Bulamayınca da işi hakkaniyetten uzak çarpıtmalara vardırıyor.
Bir anti-kahraman olarak Orhan Kemal’in Bekçi Murteza’sı her şeye rağmen bir tarafıyla sevimli bir adamcağızdı. Oysa bizim Bekçi Murteza’mız her tarafıyla son derece sevimsiz, itici ve nobran biri... Neyse... 'Bizim payımıza da bu düştü' diye katlanalım bari."

Bildirici: Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış

Hakan'ın yazısının ardından Bildirici, kişisel Twitter hesabında bazı paylaşımlarda bulundu. Hürriyet'i iyi ki eleştirdiğini söyleyen Bildirici, "Prof. Dr. Sarp Üner’in, aşı karşıtlarının mitingdeki iddiaları çürüten bilimsel açıklamasını yayımlamışlar. Örtülü düzeltmişler. Keşke dün böyle yapsalardı. Çünkü akıl ve bilim dışı görüşler yayımlanmaz ya da mesafeli ve eleştirel dil kullanılır" dedi.
Bildirici, aşı haberleri bildirgesinde "Aşı karşıtlığı, komplo teorileri olabildiğince görünmez kılınmalıdır. Toplum sağlığını tehlikeye atan yaklaşımlar aktarılarak değil, geçersizliğini kanıtlayan bilimsel gerçeklere ağırlık verilerek yok edilebilir" dendiğini belirterek şöyle devam etti:
"Ahmet Hakan yine eleştirimi bir ergen tavrıyla karşılamış, bana sıfatlar yakıştırmış! Ben sadece Hürriyet'i değil tüm medyayı eleştiriyorum. Amacım da hataları göstererek gazetecilik için artı değer üretmek. Nitekim başka aşı haberlerini de eleştirmiştim."
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