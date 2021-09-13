https://tr.sputniknews.com/20210913/balikesir-merkezli-fetonun-mahrem-askeri-yapilanmasina-yonelik-sorusturmada-42-gozalti-1048853300.html

Balıkesir merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 42 gözaltı

Balıkesir merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 42 gözaltı

Balıkesir merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 42... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T09:44+0300

2021-09-13T09:44+0300

2021-09-13T09:44+0300

türkiye

operasyon

balıkesir

fetö

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Balıkesir'in yanı sıra Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde 'mahrem imamlık' yaptığı öğrenildi.

türkiye

balıkesir

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operasyon, balıkesir, fetö