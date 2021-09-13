https://tr.sputniknews.com/20210913/czn-burak-cristiano-ronaldonun-kendisine-teklifini-acikladi-1048859185.html

CZN Burak, Cristiano Ronaldo'nun kendisine teklifini açıkladı

CZN Burak, Cristiano Ronaldo'nun kendisine teklifini açıkladı

Dünyanın farklı yerlerindeki restoran zincirinin sahibi olan ve 27 milyon takipçisiyle sosyal medya fenomeni olarak bilinen şef Burak Özdemir (CZN Burak)... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T13:03+0300

2021-09-13T13:03+0300

2021-09-13T13:03+0300

yaşam

cristiano ronaldo

sosyal medya

instagram

twitter

czn burak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048859069_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ecdf9a553778c4b6861b367944659a4a.jpg

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumunun, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) dünyada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olması amacıyla anlaştığı 100'den fazla sosyal medya fenomeninden (influencer) biri olan Özdemir, La Liga'nın davetlisi olarak gittiği Madrid'de konuştu.Real Madrid'in 560 gün sonra geri döndüğü Santiago Bernabeu Stadı'nda Celta Vigo'ya karşı oynadığı maç öncesinde sorularımızı yanıtlayan Özdemir, La Liga ile sürekli temasta olduğunu, İspanya'ya 4. kez geldiğini söyledi.Türk şef, La Liga ile olan ilişkisini "Gıda evrensel olduğu için futbol da evrensel. La Liga bana ulaştığında 'Burak sen yaptığın yemeklerle dünyanın dört bir tarafına Türk mutfağını tanıtıyorsun. Biz de İspanyollar olarak futbolla ünlüyüz, futbolu çok seviyoruz. Bu ikisini birleştirelim, ortak projeler yapalım.' dediler" diyerek anlattı.Madrid'de bu kentin takımlarından Atletico Madrid, Real Madrid ve Getafe'yi ziyaret ettiğini belirten, "Buradaki insanların gerçekten ülkemizi sevdiklerini, Türklere ve kültürümüze aşina olduklarını gördüm." diyen Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:'Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım'La Liga dışındaki liglerle herhangi bir iş birliği yapmadığını ancak İngiltere'nin Manchester United Kulübü ile görüştüğünü de vurgulayan Özdemir, "Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım. Kendisiyle Dubai'deki restoranıma geldiğinde tanıştık. Bana o ısrar etti. 'Burak İngiltere'ye gel.' dedi. Görüşme içerisindeyiz. İnşallah yakında orada da bizi görebilirsiniz" açıklamasında bulundu.Futbol gibi gıdanın da evrensel bir dil olduğunu ve herkese hitap ettiğini kaydeden Özdemir, "Burada ülkemi temsil etmek gerçekten çok güzel. İnsanlardan hiç beklemediğim kadar çok yoğun bir talep alıyorum. Ülkemizi ne kadar çok sevdiklerini ve beni takip ettiklerini, restoranlarımı ziyaret ettiklerini söylüyorlar. Bu da bir Türk olarak benim için ayrı bir gurur oluyor. Elimden ne gelirse yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Özdemir, sokakta yürürken kendisine sevgi ve ilgi gösterip, birlikte fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla ilgili yöneltilen bir soruya ise "İnsanların sevgisini kazanmak, buradan gelecek maddi bir iş birliğinden benim için daha önemli. O yüzden buradaki insanların kalplerinde bir yer edinebiliyorsam bir Türk olarak benden mutlusu yok demektir" cevabını verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cristiano ronaldo, sosyal medya, instagram, twitter , czn burak