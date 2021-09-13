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https://tr.sputniknews.com/20210913/czn-burak-cristiano-ronaldonun-kendisine-teklifini-acikladi-1048859185.html
CZN Burak, Cristiano Ronaldo'nun kendisine teklifini açıkladı
CZN Burak, Cristiano Ronaldo'nun kendisine teklifini açıkladı
Dünyanın farklı yerlerindeki restoran zincirinin sahibi olan ve 27 milyon takipçisiyle sosyal medya fenomeni olarak bilinen şef Burak Özdemir (CZN Burak)... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T13:03+0300
2021-09-13T13:03+0300
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İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumunun, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) dünyada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olması amacıyla anlaştığı 100'den fazla sosyal medya fenomeninden (influencer) biri olan Özdemir, La Liga'nın davetlisi olarak gittiği Madrid'de konuştu.Real Madrid'in 560 gün sonra geri döndüğü Santiago Bernabeu Stadı'nda Celta Vigo'ya karşı oynadığı maç öncesinde sorularımızı yanıtlayan Özdemir, La Liga ile sürekli temasta olduğunu, İspanya'ya 4. kez geldiğini söyledi.Türk şef, La Liga ile olan ilişkisini "Gıda evrensel olduğu için futbol da evrensel. La Liga bana ulaştığında 'Burak sen yaptığın yemeklerle dünyanın dört bir tarafına Türk mutfağını tanıtıyorsun. Biz de İspanyollar olarak futbolla ünlüyüz, futbolu çok seviyoruz. Bu ikisini birleştirelim, ortak projeler yapalım.' dediler" diyerek anlattı.Madrid'de bu kentin takımlarından Atletico Madrid, Real Madrid ve Getafe'yi ziyaret ettiğini belirten, "Buradaki insanların gerçekten ülkemizi sevdiklerini, Türklere ve kültürümüze aşina olduklarını gördüm." diyen Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:'Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım'La Liga dışındaki liglerle herhangi bir iş birliği yapmadığını ancak İngiltere'nin Manchester United Kulübü ile görüştüğünü de vurgulayan Özdemir, "Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım. Kendisiyle Dubai'deki restoranıma geldiğinde tanıştık. Bana o ısrar etti. 'Burak İngiltere'ye gel.' dedi. Görüşme içerisindeyiz. İnşallah yakında orada da bizi görebilirsiniz" açıklamasında bulundu.Futbol gibi gıdanın da evrensel bir dil olduğunu ve herkese hitap ettiğini kaydeden Özdemir, "Burada ülkemi temsil etmek gerçekten çok güzel. İnsanlardan hiç beklemediğim kadar çok yoğun bir talep alıyorum. Ülkemizi ne kadar çok sevdiklerini ve beni takip ettiklerini, restoranlarımı ziyaret ettiklerini söylüyorlar. Bu da bir Türk olarak benim için ayrı bir gurur oluyor. Elimden ne gelirse yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Özdemir, sokakta yürürken kendisine sevgi ve ilgi gösterip, birlikte fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla ilgili yöneltilen bir soruya ise "İnsanların sevgisini kazanmak, buradan gelecek maddi bir iş birliğinden benim için daha önemli. O yüzden buradaki insanların kalplerinde bir yer edinebiliyorsam bir Türk olarak benden mutlusu yok demektir" cevabını verdi.
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cristiano ronaldo, sosyal medya, instagram, twitter , czn burak

CZN Burak, Cristiano Ronaldo'nun kendisine teklifini açıkladı

13:03 13.09.2021
© Fotoğraf : InstagramCZN Burak ve Cristiano Ronaldo
CZN Burak ve Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© Fotoğraf : Instagram
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Dünyanın farklı yerlerindeki restoran zincirinin sahibi olan ve 27 milyon takipçisiyle sosyal medya fenomeni olarak bilinen şef Burak Özdemir (CZN Burak), Atletico Madridli futbolculara kek ve dolma, Real Madrid kaptanı Marcelo'ya da kebap yaptı. Özdemir, Cristiano Ronaldo'nun teklifini de açıkladı.
İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumunun, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) dünyada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek olması amacıyla anlaştığı 100'den fazla sosyal medya fenomeninden (influencer) biri olan Özdemir, La Liga'nın davetlisi olarak gittiği Madrid'de konuştu.
Real Madrid'in 560 gün sonra geri döndüğü Santiago Bernabeu Stadı'nda Celta Vigo'ya karşı oynadığı maç öncesinde sorularımızı yanıtlayan Özdemir, La Liga ile sürekli temasta olduğunu, İspanya'ya 4. kez geldiğini söyledi.
Türk şef, La Liga ile olan ilişkisini "Gıda evrensel olduğu için futbol da evrensel. La Liga bana ulaştığında 'Burak sen yaptığın yemeklerle dünyanın dört bir tarafına Türk mutfağını tanıtıyorsun. Biz de İspanyollar olarak futbolla ünlüyüz, futbolu çok seviyoruz. Bu ikisini birleştirelim, ortak projeler yapalım.' dediler" diyerek anlattı.
Madrid'de bu kentin takımlarından Atletico Madrid, Real Madrid ve Getafe'yi ziyaret ettiğini belirten, "Buradaki insanların gerçekten ülkemizi sevdiklerini, Türklere ve kültürümüze aşina olduklarını gördüm." diyen Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:
"Atletico Madrid'in stadının açılışının 4. yılı kutlaması dolayısıyla çok büyük bir kek yaptık. Ayrıca Atletico Madrid oyuncularına dolma yaptım. Real Madrid'e de davet edildik ve özel futbolcularıyla beraber yemek yedik. Real Madrid'in kaptanı Marcelo çok yakın arkadaşım. Onunla beraber, evinde kebap yaptık. O da çok mutlu oldu, çok sevindi. Bu profesyonel bir çalışma ama gelir sağlamadığım bir iş. Karşılıklı iş birliği yapıyoruz."

'Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım'

La Liga dışındaki liglerle herhangi bir iş birliği yapmadığını ancak İngiltere'nin Manchester United Kulübü ile görüştüğünü de vurgulayan Özdemir, "Cristiano Ronaldo abi benim arkadaşım. Kendisiyle Dubai'deki restoranıma geldiğinde tanıştık. Bana o ısrar etti. 'Burak İngiltere'ye gel.' dedi. Görüşme içerisindeyiz. İnşallah yakında orada da bizi görebilirsiniz" açıklamasında bulundu.
Futbol gibi gıdanın da evrensel bir dil olduğunu ve herkese hitap ettiğini kaydeden Özdemir, "Burada ülkemi temsil etmek gerçekten çok güzel. İnsanlardan hiç beklemediğim kadar çok yoğun bir talep alıyorum. Ülkemizi ne kadar çok sevdiklerini ve beni takip ettiklerini, restoranlarımı ziyaret ettiklerini söylüyorlar. Bu da bir Türk olarak benim için ayrı bir gurur oluyor. Elimden ne gelirse yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Özdemir, sokakta yürürken kendisine sevgi ve ilgi gösterip, birlikte fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla ilgili yöneltilen bir soruya ise "İnsanların sevgisini kazanmak, buradan gelecek maddi bir iş birliğinden benim için daha önemli. O yüzden buradaki insanların kalplerinde bir yer edinebiliyorsam bir Türk olarak benden mutlusu yok demektir" cevabını verdi.
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