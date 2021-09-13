https://tr.sputniknews.com/20210913/dedektif-gibi-izini-surdu-babasinin-35-yil-once-sattigi-traktoru-bulup-geri-aldi-1048864107.html

Dedektif gibi izini sürdü: Babasının 35 yıl önce sattığı traktörü bulup geri aldı

Dedektif gibi izini sürdü: Babasının 35 yıl önce sattığı traktörü bulup geri aldı

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki iş insanı Arif Akbaş, babası Mehmet Akbaş'ın 1986 yılında ihtiyacından dolayı satmak zorunda kaldığı traktörü 35... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T14:44+0300

2021-09-13T14:44+0300

2021-09-13T14:44+0300

yaşam

traktör

dedektif

tokat

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Zile'de yaşayan evli ve 6 çocuk babası 78 yaşındaki Mehmet Akbaş, 1966 yılında aldıkları 1964 model Fordson marka traktörünü maddi ihtiyaçtan dolayı 1986'da sattı.Kendisi 14 yaşındayken traktörün satılmasına çok üzülen Arif Akbaş, meslek sahibi olduktan sonra plakadan izini sürdü.Aradan geçen zamanda ambalaj sanayi ve makine üretimi konusunda işletme sahibi olan evli, 2 çocuk sahibi Arif Akbaş, satıldığında 60 AL 051 olan traktörü plakasından araştırdı. Araştırmada 5 kez plakasının değiştirildiği belirlenen traktörün en son Samsun'da Mehmet Evren'de olduğunu öğrendi.Akbaş, Evren ile temasa geçerek bir yıl önce, baba yadigarı traktörü 12 bin liraya satın aldı. Hurda haldeki traktörü, yurt dışından 120 bin lira harcayarak getirttiği yedek parçalarla tamir ettirip eski haline döndürdü.2 bin liraya aldı, 120 bin lira harcama yaptıArif Akbaş, çocukluğunun bu traktörde geçtiğini ve yeniden ailesine kazandırdığı için mutlu olduğunu belirtti:‘Oğlumla gurur duydum’Yıllar önce satmak zorunda kaldığı traktöre yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Akbaş ise, "Bu traktörle çok ekmek kazandım, çok çalıştım. Çok eziyetini çektim, çok da keyfini sürdüm. Zamanında istemeyerek de olsa kaybettim. Oğlum buldu, getirdi, yeni gibi yaptı. Çok mutlu oldum, oğlumla gurur duydum. Yitirdiğimi buldum" diye konuştu.

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traktör, dedektif, tokat