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https://tr.sputniknews.com/20210913/fatih-terim-sitem-etmisti-galatasarayda-kriz-cozuldu-1048878155.html
Fatih Terim sitem etmişti: Galatasaray'da kriz çözüldü
Fatih Terim sitem etmişti: Galatasaray'da kriz çözüldü
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı maça sayılı günler kala, Randes maçından önce Teknik Direktör Fatih Terim'in sitem ettiği kriz... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T23:30+0300
2021-09-13T23:30+0300
yaşam
galatasaray
lazio
stadyum
türk telekom arena
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray’ın Lazio ile karşı karşıya geleceği maç öncesi stadyum krizi çözüldü. 16 Eylül Perşembe günü TT Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçının TT Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı.Galatasaray böylece 124 gün sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.Stadyumu bir süredir bakımda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Elemeleri’ndeki PSV ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’ndeki Saint Johnstone maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda, yine UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’ndeki Randers maçını ise Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynamıştı.Sarı-kırmızılı ekip, ligde ise Hatayspor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk etmişti.Fatih Terim sitem etmiştiGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randes ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmanın öncesinde TT Stadyumu’nun zeminin hazır olmaması nedeniyle sitem etmişti.Fatih Terim, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında “Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen’de oynayamayacağız; Randers ile Ali Sami Yen’de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Üzgün müyüm, çok üzgünüm. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu” ifadelerini kullanmıştı.Biletler satışa çıkıyorTT Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçının biletleri, 14 Eylül Salı günü satışa sunulacak. Biletler, 14 Eylül Salı günü saat 11:00‘da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Eylül Çarşamba günü saat 11:00'da ise genel satışa sunulacak.Galatasaray-Lazio maçının bilet fiyatları şu şekilde:1. Kategori: 1.500 TL2. Kategori: 1.250 TL3. Kategori: 1.000 TL4. Kategori: 1.000 TL5. Kategori: 750 TL6. Kategori: 600 TL7. Kategori: 450 TL8. Kategori: 350 TL9. Kategori: 275 TL10. Kategori: 150 TL11. Kategori: 125 TL12. Kategori: 100 TL
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galatasaray, lazio, stadyum, türk telekom arena

Fatih Terim sitem etmişti: Galatasaray'da kriz çözüldü

23:30 13.09.2021
© AAGalatasaray, PSV maçı
Galatasaray, PSV maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AA
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Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı maça sayılı günler kala, Randes maçından önce Teknik Direktör Fatih Terim'in sitem ettiği kriz çözüldü.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray’ın Lazio ile karşı karşıya geleceği maç öncesi stadyum krizi çözüldü.
16 Eylül Perşembe günü TT Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçının TT Stadyumu’nda oynanacağı açıklandı.
Galatasaray böylece 124 gün sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.
Stadyumu bir süredir bakımda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Elemeleri’ndeki PSV ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’ndeki Saint Johnstone maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda, yine UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’ndeki Randers maçını ise Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynamıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde ise Hatayspor’u Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk etmişti.

Fatih Terim sitem etmişti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randes ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmanın öncesinde TT Stadyumu’nun zeminin hazır olmaması nedeniyle sitem etmişti.
Fatih Terim, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında “Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen’de oynayamayacağız; Randers ile Ali Sami Yen’de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Üzgün müyüm, çok üzgünüm. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Biletler satışa çıkıyor

TT Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçının biletleri, 14 Eylül Salı günü satışa sunulacak. Biletler, 14 Eylül Salı günü saat 11:00‘da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Eylül Çarşamba günü saat 11:00'da ise genel satışa sunulacak.
Galatasaray-Lazio maçının bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 1.500 TL
2. Kategori: 1.250 TL
3. Kategori: 1.000 TL
4. Kategori: 1.000 TL
5. Kategori: 750 TL
6. Kategori: 600 TL
7. Kategori: 450 TL
8. Kategori: 350 TL
9. Kategori: 275 TL
10. Kategori: 150 TL
11. Kategori: 125 TL
12. Kategori: 100 TL
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