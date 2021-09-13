Kudüs Merkez Otogarı'nda bıçaklı saldırı

İsrail'in resmi acil yardım ve kan bankası servisi Magen David Adom (Kızılkalkan) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kudüs Merkez Otogarı'nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki İsrail vatandaşı hafif şekilde yaralandı.Kızılkalkan sağlık görevlisi Shlomi Pinchas, "Olay yerine geldik ve büyük bir kargaşa olduğunu gördük" dedi. Pnichas, "İki yaralı baygın yatıyordu ve vücutlarında bıçak yaraları vardı. Onlara sahada bandaj, kanamayı durdurma ve ilaç tedavisi gibi tıbbi bakım sağladık ve durumları orta düzeyde olduğu için hızla hastaneye tahliye ettik" diye devam etti. Saldırı, Gush Etzion Kavşağı'ndaki bıçaklı saldırı girişiminden birkaç saat sonra gerçekleşti.
Kudüs Merkez Otogarı'na düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hafif yaralandı.
İsrail'in resmi acil yardım ve kan bankası servisi Magen David Adom (Kızılkalkan) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kudüs Merkez Otogarı'nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki İsrail vatandaşı hafif şekilde yaralandı.
Two people were stabbed outside Jerusalem’s central bus station. The two, both in their 20s, were stabbed in the back & moderately injured. Attacker said to have been shot. This comes hours after another Palestinian tried to stab an Israeli Border Police officer in the West Bank pic.twitter.com/E6nAcvj6VH
Kızılkalkan sağlık görevlisi Shlomi Pinchas, "Olay yerine geldik ve büyük bir kargaşa olduğunu gördük" dedi.
Pnichas, "İki yaralı baygın yatıyordu ve vücutlarında bıçak yaraları vardı. Onlara sahada bandaj, kanamayı durdurma ve ilaç tedavisi gibi tıbbi bakım sağladık ve durumları orta düzeyde olduğu için hızla hastaneye tahliye ettik" diye devam etti.
Saldırı, Gush Etzion Kavşağı'ndaki bıçaklı saldırı girişiminden birkaç saat sonra gerçekleşti.