https://tr.sputniknews.com/20210913/kudus-merkez-otogarinda-bicakli-saldiri-1048865430.html

Kudüs Merkez Otogarı'nda bıçaklı saldırı

Kudüs Merkez Otogarı'nda bıçaklı saldırı

Kudüs Merkez Otogarı'na düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hafif yaralandı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T15:32+0300

2021-09-13T15:32+0300

2021-09-13T15:52+0300

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kudüs

bıçaklı saldırı

otogar

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İsrail'in resmi acil yardım ve kan bankası servisi Magen David Adom (Kızılkalkan) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kudüs Merkez Otogarı'nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki İsrail vatandaşı hafif şekilde yaralandı.Kızılkalkan sağlık görevlisi Shlomi Pinchas, "Olay yerine geldik ve büyük bir kargaşa olduğunu gördük" dedi. Pnichas, "İki yaralı baygın yatıyordu ve vücutlarında bıçak yaraları vardı. Onlara sahada bandaj, kanamayı durdurma ve ilaç tedavisi gibi tıbbi bakım sağladık ve durumları orta düzeyde olduğu için hızla hastaneye tahliye ettik" diye devam etti. Saldırı, Gush Etzion Kavşağı'ndaki bıçaklı saldırı girişiminden birkaç saat sonra gerçekleşti.

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kudüs, bıçaklı saldırı, otogar