https://tr.sputniknews.com/20210913/pis-oldugu-belirlenen-suyun-sifali-olduguna-inaniyorlar-zararliysa-bobrek-taslarim-niye-dusuyor-1048860390.html
Pis olduğu belirlenen suyun 'şifalı' olduğuna inanıyorlar: Zararlıysa böbrek taşlarım niye düşüyor?
Pis olduğu belirlenen suyun 'şifalı' olduğuna inanıyorlar: Zararlıysa böbrek taşlarım niye düşüyor?
Muş’ta, böbrek taşını erittiği ve şifalı olduğu iddia edilen suyun mikrop saçtığı tespit edilmesine rağmen, Türkiye'nin dört bir yanından birçok insan suyu... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T13:32+0300
2021-09-13T13:32+0300
2021-09-13T13:43+0300
türkiye
su
böbrek taşı
şifa
mikrop
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Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyü kırsalında çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen su ile ilgili geçen yıl analizler yapıldı. Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan analizde suyun mikrop saçtığı tespit edildi.Uzmanların uyarılarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından Gümüşali köyüne gelenler, sudan içmeye ve bidonlarla evlerine taşımayı sürdürüyor.Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay, "Muş'ta böbrek taşını erittiği iddia edilen ve halk arasında şifalı olarak bilinen suyun, aslında mikrop ürettiği yapılan analizlerde saptanmıştır" dedi.Suyu içen arkadaşının böbreğindeki 7 milimlik taşı düşürdüğünü iddia eden Bitlisli Nedim Kaplan, "Bu çevredeki insanlar, suyun şifalı olduğuna inanıyor. Yararını görenler de var. Öbür taraftan da uzmanlar, bu suyun insan sağlığına zararı olduğunu söylüyor ama şifasını gören de var" ifadelerini kullandı.İstanbul'dan su için Muş'a geldiğini söyleyen Sıracettin Baybura, "Bu su, her hastalık için iyidir. Sağlığa zararlı olsa benim böbrek taşlarım niye düşüyor? Traktörle çalışıyorum, inan ki bu suyu içtiğimiz için böbrek taşı gidiyor. Taş diye bir şey şu an bizde yok. İstanbul'dan geldim, bu hastalığı atlatıp gidiyorum" diye konuştu.‘Bakteri ve parazit barındırdığı saptanmıştır’Böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun mikrop saçtığını belirterek uyaran Dr. Somay, şunları söyledi:Su tüketildikten sonra insanlar üzerinde ishal, kusma gibi belirtiler olabileceğini belirten Somay, ciddi sıvı kayıplarıyla böbrek yetmezliği ve ölüme kadar götürebilecek durumların ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.
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su, böbrek taşı, şifa, mikrop
Pis olduğu belirlenen suyun 'şifalı' olduğuna inanıyorlar: Zararlıysa böbrek taşlarım niye düşüyor?
13:32 13.09.2021 (güncellendi: 13:43 13.09.2021)
Muş’ta, böbrek taşını erittiği ve şifalı olduğu iddia edilen suyun mikrop saçtığı tespit edilmesine rağmen, Türkiye'nin dört bir yanından birçok insan suyu içmek için geliyor.
Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyü kırsalında çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen su ile ilgili geçen yıl analizler yapıldı. Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan analizde suyun mikrop saçtığı tespit edildi.
Uzmanların uyarılarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından Gümüşali köyüne gelenler, sudan içmeye ve bidonlarla evlerine taşımayı sürdürüyor.
Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay, "Muş'ta böbrek taşını erittiği iddia edilen ve halk arasında şifalı olarak bilinen suyun, aslında mikrop ürettiği yapılan analizlerde saptanmıştır" dedi.
Suyu içen arkadaşının böbreğindeki 7 milimlik taşı
düşürdüğünü iddia eden Bitlisli Nedim Kaplan, "Bu çevredeki insanlar, suyun şifalı olduğuna inanıyor. Yararını görenler de var. Öbür taraftan da uzmanlar, bu suyun insan sağlığına zararı olduğunu söylüyor ama şifasını gören de var" ifadelerini kullandı.
İstanbul'dan su için Muş'a geldiğini söyleyen Sıracettin Baybura, "Bu su, her hastalık için iyidir. Sağlığa zararlı olsa benim böbrek taşlarım niye düşüyor? Traktörle çalışıyorum, inan ki bu suyu içtiğimiz için böbrek taşı gidiyor. Taş diye bir şey şu an bizde yok. İstanbul'dan geldim, bu hastalığı atlatıp gidiyorum" diye konuştu.
‘Bakteri ve parazit barındırdığı saptanmıştır’
Böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun mikrop saçtığını belirterek uyaran Dr. Somay, şunları söyledi:
"İl Sağlık Müdürlüğümüzün tekrarlayan analizleriyle geçen sene de yapıldığı şekilde, bu suların birçok bakteri ve parazit barındırdığı saptanmıştır. Halkımızın bu suları, böbrek taşına iyi geldiğini düşünürken aslında kendilerini zehirlememesi ve bu suları tüketmemesini öneriyoruz."
Su tüketildikten sonra insanlar üzerinde ishal, kusma gibi belirtiler olabileceğini belirten Somay, ciddi sıvı kayıplarıyla böbrek yetmezliği ve ölüme kadar götürebilecek durumların ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.