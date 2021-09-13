https://tr.sputniknews.com/20210913/pis-oldugu-belirlenen-suyun-sifali-olduguna-inaniyorlar-zararliysa-bobrek-taslarim-niye-dusuyor-1048860390.html

Pis olduğu belirlenen suyun 'şifalı' olduğuna inanıyorlar: Zararlıysa böbrek taşlarım niye düşüyor?

Pis olduğu belirlenen suyun 'şifalı' olduğuna inanıyorlar: Zararlıysa böbrek taşlarım niye düşüyor?

Muş’ta, böbrek taşını erittiği ve şifalı olduğu iddia edilen suyun mikrop saçtığı tespit edilmesine rağmen, Türkiye'nin dört bir yanından birçok insan suyu... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T13:32+0300

2021-09-13T13:32+0300

2021-09-13T13:43+0300

türkiye

su

böbrek taşı

şifa

mikrop

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Muş'a 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşali köyü kırsalında çıkan ve böbrek taşını erittiği iddia edilen su ile ilgili geçen yıl analizler yapıldı. Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan analizde suyun mikrop saçtığı tespit edildi.Uzmanların uyarılarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından Gümüşali köyüne gelenler, sudan içmeye ve bidonlarla evlerine taşımayı sürdürüyor.Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay, "Muş'ta böbrek taşını erittiği iddia edilen ve halk arasında şifalı olarak bilinen suyun, aslında mikrop ürettiği yapılan analizlerde saptanmıştır" dedi.Suyu içen arkadaşının böbreğindeki 7 milimlik taşı düşürdüğünü iddia eden Bitlisli Nedim Kaplan, "Bu çevredeki insanlar, suyun şifalı olduğuna inanıyor. Yararını görenler de var. Öbür taraftan da uzmanlar, bu suyun insan sağlığına zararı olduğunu söylüyor ama şifasını gören de var" ifadelerini kullandı.İstanbul'dan su için Muş'a geldiğini söyleyen Sıracettin Baybura, "Bu su, her hastalık için iyidir. Sağlığa zararlı olsa benim böbrek taşlarım niye düşüyor? Traktörle çalışıyorum, inan ki bu suyu içtiğimiz için böbrek taşı gidiyor. Taş diye bir şey şu an bizde yok. İstanbul'dan geldim, bu hastalığı atlatıp gidiyorum" diye konuştu.‘Bakteri ve parazit barındırdığı saptanmıştır’Böbrek taşını erittiği iddia edilen suyun mikrop saçtığını belirterek uyaran Dr. Somay, şunları söyledi:Su tüketildikten sonra insanlar üzerinde ishal, kusma gibi belirtiler olabileceğini belirten Somay, ciddi sıvı kayıplarıyla böbrek yetmezliği ve ölüme kadar götürebilecek durumların ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.

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su, böbrek taşı, şifa, mikrop