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RDIF: Sputnik Light, Arjantin'de 40 bin yaşlı arasında yüzde 78-83 etkinlik gösterdi
RDIF: Sputnik Light, Arjantin'de 40 bin yaşlı arasında yüzde 78-83 etkinlik gösterdi
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre, The Lancet dergisinin yayınladığı EclinicalMedicine klinik dergisi, Sputnik V aşısının ilk bileşeni... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T15:52+0300
2021-09-13T15:53+0300
koronavirüs
rusya
pandemi
sputnik light
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’na göre (RDIF), The Lancet tarafından yayınlanan EClininalMedicine klinik dergisi, Sputnik V aşısının ilk bileşeni olan tek dozluk Sputnik Light aşısına ilişkin yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.Araştırmada aşının Arjantin’deki 40 bin yaşlı arasında koronavirüse karşı yüzde 78.6-83.7 düzeyinde etkinlik gösterdiği kaydedildi. Bu oran iki doz olarak uygulanan birçok aşının etkinlik düzeyinden önemli miktarda daha fazla.Rusya’da iki aydır kaydedilen en düşük günlük can kaybıKoronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da gün içinde Kovid-19 kaynaklı 719 can kaybı tespit edildi. Bu, 12 Temmuz’dan beri kaydedilen en düşük can kaybı. Şimdiye kadar hayatını kaybeden kişi sayısı da 193 bin 468 oldu.Gün içinde 18 bin 178 yeni vaka kaydedildi. Pandemi boyunca 7 milyon 158 bin 248 kişi koronavirüse yakalandı.İyileşenlerin sayısı da 12 bin 469 artarak 6 milyon 402 bin 126’ya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20210902/rdif-sputnik-light-herhangi-bir-koronavirus-asisi-icin-guclendirici-olarak-kullanilabilir-1048543011.html
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rusya, pandemi, sputnik light , dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

RDIF: Sputnik Light, Arjantin'de 40 bin yaşlı arasında yüzde 78-83 etkinlik gösterdi

15:52 13.09.2021 (güncellendi: 15:53 13.09.2021)
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light aşısı
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) açıklamasına göre, The Lancet dergisinin yayınladığı EclinicalMedicine klinik dergisi, Sputnik V aşısının ilk bileşeni olan Sputnik Light hakkındaki bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Sputnik Light Arjantin’de 40 bin yaşlı arasında koronavirüse karşı yüzde 78.6-83.7 düzeyinde etkinlik gösterdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’na göre (RDIF), The Lancet tarafından yayınlanan EClininalMedicine klinik dergisi, Sputnik V aşısının ilk bileşeni olan tek dozluk Sputnik Light aşısına ilişkin yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Araştırmada aşının Arjantin’deki 40 bin yaşlı arasında koronavirüse karşı yüzde 78.6-83.7 düzeyinde etkinlik gösterdiği kaydedildi. Bu oran iki doz olarak uygulanan birçok aşının etkinlik düzeyinden önemli miktarda daha fazla.
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
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2 Eylül, 12:36

Rusya’da iki aydır kaydedilen en düşük günlük can kaybı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre Rusya’da gün içinde Kovid-19 kaynaklı 719 can kaybı tespit edildi. Bu, 12 Temmuz’dan beri kaydedilen en düşük can kaybı. Şimdiye kadar hayatını kaybeden kişi sayısı da 193 bin 468 oldu.
Gün içinde 18 bin 178 yeni vaka kaydedildi. Pandemi boyunca 7 milyon 158 bin 248 kişi koronavirüse yakalandı.
İyileşenlerin sayısı da 12 bin 469 artarak 6 milyon 402 bin 126’ya çıktı.
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