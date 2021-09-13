https://tr.sputniknews.com/20210913/samandag-sahilinde-petrol-atiklari-elekle-temizleniyor-1048874790.html

Samandağ sahilınde petrol atıkları elekle temizleniyor

Samandağ sahilınde petrol atıkları elekle temizleniyor

Suriye'deki enerji santralinden 3 Eylül’de yayılmaya başlayan ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T20:46+0300

2021-09-13T20:46+0300

2021-09-13T20:47+0300

türkiye

suriye

hatay

samandağ

petrol

sahil

temizleme

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Açık denizde ve sahillerde devam eden çalışmalarda 11’inci güne girildi. Sahilde yapılan çalışmalarda, kum ve partiküller elekten geçirilerek, zararlı maddeler ayıklanıyor.Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları sürüyor. Hem açık denizde hem de sahilde devam eden temizlik çalışmalarında tonlarca atık, sahilden ve denizden arındırıldı. Çeşitli donanımlara sahip deniz araçlarıyla çalışmalara devam edilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler, Samandağ sahiline vuran partikülleri temizledi. 14 kilometrelik sahilde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, kum ve partiküller elekten geçirilerek, zararlı maddelerden ayıklanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210905/petrol-atiklarina-ragmen-yuzdu-bence-zararli-degil-cok-pis-yerlerde-calistim-benim-icin-cok-guzel-1048625178.html

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suriye, hatay, samandağ, petrol, sahil, temizleme