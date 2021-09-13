https://tr.sputniknews.com/20210913/taliban-el-kaide-liderini-sakladigi-iddialarini-yalanladi-1048861402.html
Taliban, El Kaide liderini sakladığı iddialarını yalanladı
Taliban, El Kaide liderini sakladığı iddialarını yalanladı
Taliban sözcüsü, El Kaide liderini sakladıklarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T13:57+0300
2021-09-13T13:57+0300
2021-09-13T14:21+0300
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Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Sputnik'e yaptığı açıklamada, El Kaide lideri Ayman el Zevahiri'yi sakladıkları ve barındırdıkları yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Naim, "Bu bir yalan. Gerçekle alakası yok" dedi. 2011-2013 yılları arasında Barack Obama'nın CIA direktörü olarak görev yapan istihbarat analisti Michael Morell, pazar günü CBS News'e yaptığı açıklamada, ABD istihbaratının El Zevahiri'nin Afganistan'da yaşadığını düşündüğünü söylemişti. Morell, "Taliban bugün El Kaide'yi barındırıyor. Ve bence bu çok önemli bir nokta" demişti. Taliban, Rusya, ABD ve diğer ülkelere, El Kaide ve diğer teröristlerin, kontrolleri altındaki topraklarda faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini bildirmişti. Hafta sonu, Zevahiri'nin 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünde yayınlanan bir videoda görüldüğü bildirilmişti. İstihbarat analistleri, görüntülerin yeni olmadığını ve Şubat 2020'de, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin Doha'da ABD-Taliban anlaşmasının imzalanmasının ardından çekilmiş olabileceğini savunmuşlardı. Kasım ayında, 70 yaşındaki terör liderinin öldüğüne dair söylentiler çıkmıştı. Ancak ABD ve diğer ülkelerdeki istihbarat teşkilatları, Zevahiri'nin öldüğüne dair somut bir kanıt sunamadı. Zevahiri, Usame bin Ladin yönetiminde yıllarca El Kaide'nin iki numarası olarak görev yaptı. Bin Ladin'in Pakistan'daki ABD Donanması SEAL baskınında tasfiye edildiği iddiasının ardından, Zevahiri terörist grubun lideri oldu.
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taliban, el kaide, abd, afganistan
Taliban, El Kaide liderini sakladığı iddialarını yalanladı
13:57 13.09.2021 (güncellendi: 14:21 13.09.2021)
Taliban sözcüsü, El Kaide liderini sakladıklarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Taliban'ın Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, Sputnik'e yaptığı açıklamada, El Kaide lideri Ayman el Zevahiri'yi sakladıkları ve barındırdıkları yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.
Naim, "Bu bir yalan. Gerçekle alakası yok" dedi.
2011-2013 yılları arasında Barack Obama'nın CIA direktörü olarak görev yapan istihbarat analisti Michael Morell, pazar günü CBS News'e yaptığı açıklamada, ABD istihbaratının El Zevahiri'nin Afganistan'da yaşadığını düşündüğünü söylemişti. Morell, "Taliban bugün El Kaide'yi barındırıyor. Ve bence bu çok önemli bir nokta" demişti.
Taliban, Rusya, ABD ve diğer ülkelere, El Kaide ve diğer teröristlerin, kontrolleri altındaki topraklarda faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini bildirmişti.
Hafta sonu, Zevahiri'nin 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümünde yayınlanan bir videoda görüldüğü bildirilmişti. İstihbarat analistleri, görüntülerin yeni olmadığını ve Şubat 2020'de, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin Doha'da ABD-Taliban anlaşmasının imzalanmasının ardından çekilmiş olabileceğini savunmuşlardı.
Kasım ayında, 70 yaşındaki terör liderinin öldüğüne dair söylentiler çıkmıştı. Ancak ABD ve diğer ülkelerdeki istihbarat teşkilatları, Zevahiri'nin öldüğüne dair somut bir kanıt sunamadı.
Zevahiri, Usame bin Ladin yönetiminde yıllarca El Kaide'nin iki numarası olarak görev yaptı. Bin Ladin'in Pakistan'daki ABD Donanması SEAL baskınında tasfiye edildiği iddiasının ardından, Zevahiri terörist grubun lideri oldu.