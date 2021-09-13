https://tr.sputniknews.com/20210913/trabzonda-balikci-agina-ceset-takildi-1048870985.html

Trabzon'da balıkçı ağına ceset takıldı

Trabzon'da balıkçı ağına ceset takıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin açıklarında balıkçıların serdiği ağa ceset takıldı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T18:42+0300

2021-09-13T18:42+0300

2021-09-13T18:42+0300

türkiye

trabzon

ölüm

balıkçı

tekne

ceset

akçaabat

olta

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinin açıklarında avlanan balıkçılar, denize attıkları ağa bir cismin takıldığını fark ederek ağı çekmeye başladı. Ağı takılan cismin ceset olduğunu fark eden balıkçılar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine 112 ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu denizden çıkartılan ceset, kime ait olduğunun ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

trabzon

akçaabat

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trabzon, ölüm, balıkçı, tekne, ceset, akçaabat, olta