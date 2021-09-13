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Trabzon'da balıkçı ağına ceset takıldı
Trabzon'da balıkçı ağına ceset takıldı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinin açıklarında balıkçıların serdiği ağa ceset takıldı. 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T18:42+0300
2021-09-13T18:42+0300
türkiye
trabzon
ölüm
balıkçı
tekne
ceset
akçaabat
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinin açıklarında avlanan balıkçılar, denize attıkları ağa bir cismin takıldığını fark ederek ağı çekmeye başladı. Ağı takılan cismin ceset olduğunu fark eden balıkçılar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine 112 ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu denizden çıkartılan ceset, kime ait olduğunun ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
türkiye
trabzon
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trabzon, ölüm, balıkçı, tekne, ceset, akçaabat, olta

Trabzon'da balıkçı ağına ceset takıldı

18:42 13.09.2021
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAUBalıkçı
Balıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU
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Trabzon’un Akçaabat ilçesinin açıklarında balıkçıların serdiği ağa ceset takıldı.
Trabzon’un Akçaabat ilçesinin açıklarında avlanan balıkçılar, denize attıkları ağa bir cismin takıldığını fark ederek ağı çekmeye başladı.
Ağı takılan cismin ceset olduğunu fark eden balıkçılar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu denizden çıkartılan ceset, kime ait olduğunun ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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