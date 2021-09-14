https://tr.sputniknews.com/20210914/-iskur-kayseri-il-mudurlugunde-intihar-girisimi-1048901732.html

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi

Kayseri'de, 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden atlayan İŞKUR İl Müdürlüğü personeli ağır yaralandı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T18:18+0300

2021-09-14T18:18+0300

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türkiye

kayseri

işkur

intihar girişimi

intihar

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen kurum çalışanı 34 yaşındaki N.T. 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden aşağı atladı.İHA’nın haberine göre, çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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kayseri, işkur, intihar girişimi, intihar