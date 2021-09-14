İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde intihar girişimi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen kurum çalışanı 34 yaşındaki N.T. 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden aşağı atladı.İHA’nın haberine göre, çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de, 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden atlayan İŞKUR İl Müdürlüğü personeli ağır yaralandı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen kurum çalışanı 34 yaşındaki N.T. 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden aşağı atladı.
İHA’nın haberine göre, çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.