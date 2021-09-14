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13 yaşındaki dahi çocuk, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi alma yolunda
13 yaşındaki dahi çocuk, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi alma yolunda
9 aylıkken işaret dilini öğrenen, 1 yaşında okumayı söken, 2 yaşında kesirli işlemler yapan ve şu an 13 yaşında olan genç dahi Caleb Anderson, yaşıtlarından... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T14:21+0300
2021-09-14T14:22+0300
yaşam
abd
okul
çocuk
zeka
georgia teknoloji enstitüsü
dahi
yüksek lisans
derecelendirme
yüksek lisans programları
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Çevresindeki büyük değişikliklere uyum sağladığı söylenen ve 'ABD'nin en dahilerinden' olarak gösterilen 13 yaşındaki Caleb Anderson, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde ikinci sınıf öğrencisi.Amerika'nın en seçkin mühendislik okullarından birinin 'açık ara en genç dahisi' olarak da gösterilen Caleb, burada uzay mühendisliği programından yüksek lisans derecesi almayı hedefliyor.Yaşından ötürü kampüste bazen komik bakışlara maruz kaldığını söyleyen Caleb, "Ayrıca, 'Adamım, ben üniversitedeyim' diyerek başlayan şakalaşmalara şahit oldum. Ve tahmin edersiniz ki, bu inanılmaz bir şey" dedi. CBS News'in aktardığına göre Georgia Tech olarak da bilinen okuldan önce Anderson, Georgia, Marietta'daki Chattahoochee Teknik Koleji'nde de bir yıl eğitim gördü. İki yıl içinde mezun olma yolunda olan Caleb'in ebeveynleri Claire ve Kobi Anderson, genç dehaya uygun bir üniversite istediler.9 aylıkken işaret dilini öğrenen Caleb, 1 yaşında okumaya söktü, 2 yaşındayken kesirler yapıyordu ve 3 yaşına bastığında ise Mensa'ya katılma hakkı kazandı. Genç dahi, yedinci sınıf öğrencisi olmak yerine uzay mühendisliği okuyor. 'Burada ortalama olduğumu düşünüyorum'Georgia Tech'deki deneyimi hakkında "Zorlanıyorum" diyen Caleb, "Burada ortalama olduğumu düşünüyorum. Bu okuldaki herkesin mutabık olduğu tek şey, çalışmanın korkunç bir şey olduğu düşüncesi" ifadelerini kullandı. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden bir heyet, geçen yıl Caleb'in okula kabulünün ardından ona laboratuvarları gezdirdi ve okul başkanıyla görüşmesini sağlamıştı. Üniversite ayrıca Caleb'in okuldaki ilk günlerini iki dakikalık bir videoda sergilemişti.Videoda hayalindeki okul hakkında konuşan Caleb, "18-19 yaşımda burada olacağımı sanıyordum ama düşündüğümden çok daha erken buradayım" dedi.'Gerçekten akıllı değilim'Okul, genç dahinin uzun vadeli hedeflerinin Georgia Tech'ten yüksek lisans derecesi almak, SpaceX için çalışmak ve kendi şirketini kurmak olduğunu söyledi. Geçen yıl CBS News'e verdiği demeçte “Gerçekten akıllı değilim” diyen Caleb, "Bilgiyi çabucak kavradım. Yani, daha hızlı öğrenirsem daha hızlı ilerlerim" açıklamasında bulunmuştu.
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abd, okul, çocuk, zeka, georgia teknoloji enstitüsü, dahi, yüksek lisans, derecelendirme, yüksek lisans programları, enstitü, caleb anderson

13 yaşındaki dahi çocuk, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi alma yolunda

14:21 14.09.2021 (güncellendi: 14:22 14.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter13 yaşındaki dahi çocuk, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi almayı hedefliyor
13 yaşındaki dahi çocuk, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi almayı hedefliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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9 aylıkken işaret dilini öğrenen, 1 yaşında okumayı söken, 2 yaşında kesirli işlemler yapan ve şu an 13 yaşında olan genç dahi Caleb Anderson, yaşıtlarından çok farklı olarak yüksek lisans derecesi almayı hedefliyor.
Çevresindeki büyük değişikliklere uyum sağladığı söylenen ve 'ABD'nin en dahilerinden' olarak gösterilen 13 yaşındaki Caleb Anderson, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde ikinci sınıf öğrencisi.
Amerika'nın en seçkin mühendislik okullarından birinin 'açık ara en genç dahisi' olarak da gösterilen Caleb, burada uzay mühendisliği programından yüksek lisans derecesi almayı hedefliyor.
Yaşından ötürü kampüste bazen komik bakışlara maruz kaldığını söyleyen Caleb, "Ayrıca, 'Adamım, ben üniversitedeyim' diyerek başlayan şakalaşmalara şahit oldum. Ve tahmin edersiniz ki, bu inanılmaz bir şey" dedi.
CBS News'in aktardığına göre Georgia Tech olarak da bilinen okuldan önce Anderson, Georgia, Marietta'daki Chattahoochee Teknik Koleji'nde de bir yıl eğitim gördü. İki yıl içinde mezun olma yolunda olan Caleb'in ebeveynleri Claire ve Kobi Anderson, genç dehaya uygun bir üniversite istediler.
9 aylıkken işaret dilini öğrenen Caleb, 1 yaşında okumaya söktü, 2 yaşındayken kesirler yapıyordu ve 3 yaşına bastığında ise Mensa'ya katılma hakkı kazandı. Genç dahi, yedinci sınıf öğrencisi olmak yerine uzay mühendisliği okuyor.

'Burada ortalama olduğumu düşünüyorum'

Georgia Tech'deki deneyimi hakkında "Zorlanıyorum" diyen Caleb, "Burada ortalama olduğumu düşünüyorum. Bu okuldaki herkesin mutabık olduğu tek şey, çalışmanın korkunç bir şey olduğu düşüncesi" ifadelerini kullandı.
Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden bir heyet, geçen yıl Caleb'in okula kabulünün ardından ona laboratuvarları gezdirdi ve okul başkanıyla görüşmesini sağlamıştı. Üniversite ayrıca Caleb'in okuldaki ilk günlerini iki dakikalık bir videoda sergilemişti.
Videoda hayalindeki okul hakkında konuşan Caleb, "18-19 yaşımda burada olacağımı sanıyordum ama düşündüğümden çok daha erken buradayım" dedi.

'Gerçekten akıllı değilim'

Okul, genç dahinin uzun vadeli hedeflerinin Georgia Tech'ten yüksek lisans derecesi almak, SpaceX için çalışmak ve kendi şirketini kurmak olduğunu söyledi.
Geçen yıl CBS News'e verdiği demeçte “Gerçekten akıllı değilim” diyen Caleb, "Bilgiyi çabucak kavradım. Yani, daha hızlı öğrenirsem daha hızlı ilerlerim" açıklamasında bulunmuştu.
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