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Avusturya'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldüren Afgan göçmen tutuklandı
Avusturya'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldüren Afgan göçmen tutuklandı
Avusturya'da 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürdüğünden şüphelenilen Afgan göçmen, İngiltere'de tutuklandı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T11:49+0300
2021-09-14T11:50+0300
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ingiltere
avusturya
tecavüz
afgan
afgan sığınmacı
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Avusturya'da 13 yaşındaki bir kıza tecavüz edip öldürdüğünden şüphelenilen Afgan göçmen, İngiltere'de kaldığı yerde yakalanarak tutuklandı. Bir mülteci teknesiyle İngiltere'ye gelen 22 yaşındaki Rasuili Zubaidullah, 13 yaşındaki çocuğunn Viyana'da ölü bulunmasından sadece haftalar sonra sahte bir isim kullanarak sığınma talebinde bulundu.Zubaidullah, Avusturya polisi İngiltere'deki yetkililere haber verene kadar iki hafta boyunca Londra'nın doğusundaki Whitechapel'de bir otelde kaldı. Ulusal Suçluların İadesi Birimi ise, Zubaidullah'ı 29 Temmuz'da tutukladı.Zubaidullah ve beraberindekilerin çocuğa tecavüz edip öldürdükten sonra halıya sardığı ve sakladığı tespit edildi. İsminin Leonie olduğu öğrenilen çocuğa, uyuşturucu verildiği ve toplu tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Avusturya polisi de, konuyla ilgili başlattığı operasyonda 3 kişiyi daha yakaladı. Zubaidullah ise 3 Eylül'de Wandsworth hapishanesinden video bağlantısı aracılığıyla Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıktı.Zubaidullah'ın bir sonraki duruşması ise 1 Ekim'de gerçekleştirilecek. Ocak ayında ise şüphelinin iade duruşması görülecek.
https://tr.sputniknews.com/20210331/epstein-davasinda-yeni-gelisme-tecavuz-edip-timsahlara-yem-etmekle-tehdit-etti-1044161227.html
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ingiltere, avusturya, tecavüz, afgan, afgan sığınmacı

Avusturya'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldüren Afgan göçmen tutuklandı

11:49 14.09.2021 (güncellendi: 11:50 14.09.2021)
© Sky News13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldüren Afgan göçmen tutuklandı
13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldüren Afgan göçmen tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Sky News
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Avusturya'da 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürdüğünden şüphelenilen Afgan göçmen, İngiltere'de tutuklandı.
Avusturya'da 13 yaşındaki bir kıza tecavüz edip öldürdüğünden şüphelenilen Afgan göçmen, İngiltere'de kaldığı yerde yakalanarak tutuklandı.
Bir mülteci teknesiyle İngiltere'ye gelen 22 yaşındaki Rasuili Zubaidullah, 13 yaşındaki çocuğunn Viyana'da ölü bulunmasından sadece haftalar sonra sahte bir isim kullanarak sığınma talebinde bulundu.
Zubaidullah, Avusturya polisi İngiltere'deki yetkililere haber verene kadar iki hafta boyunca Londra'nın doğusundaki Whitechapel'de bir otelde kaldı.
Ulusal Suçluların İadesi Birimi ise, Zubaidullah'ı 29 Temmuz'da tutukladı.
Zubaidullah ve beraberindekilerin çocuğa tecavüz edip öldürdükten sonra halıya sardığı ve sakladığı tespit edildi.
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İsminin Leonie olduğu öğrenilen çocuğa, uyuşturucu verildiği ve toplu tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Avusturya polisi de, konuyla ilgili başlattığı operasyonda 3 kişiyi daha yakaladı. Zubaidullah ise 3 Eylül'de Wandsworth hapishanesinden video bağlantısı aracılığıyla Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıktı.
Zubaidullah'ın bir sonraki duruşması ise 1 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Ocak ayında ise şüphelinin iade duruşması görülecek.
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