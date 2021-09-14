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301 kilometre hızla radara yakalanan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı
301 kilometre hızla radara yakalanan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı
Kocaeli'nde bir sürücü 301 kilometre hızla radara yakalandı, o anları da sosyal medya hesabında paylaştı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T16:18+0300
2021-09-14T16:18+0300
2021-09-14T16:23+0300
türkiye
kocaeli
ceza
trafik cezası
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu’nda radar kontrolü yaptı.301 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü Şakir Düz, bu sırada radar denetimi yapan jandarma ekibini gördü.Düz, radara yakalandığı anları ‘301 km hızla radara girdim’ diyerek sosyal medyadan paylaştı.Radara yakalanan sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten ve hız ihlali nedeniyle 1339 lira ceza kesildi. Düz’ün daha önceki paylaşımlarında da tehlikeli şekilde araç kullandığı görüldü.
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301 kilometre hızla radara yakalanan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı 16:18 14.09.2021 (güncellendi: 16:23 14.09.2021)
Kocaeli'nde bir sürücü 301 kilometre hızla radara yakalandı, o anları da sosyal medya hesabında paylaştı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu’nda radar kontrolü yaptı.
301 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü Şakir Düz, bu sırada
radar denetimi yapan jandarma ekibini gördü.
Düz, radara yakalandığı anları ‘
301 km hızla radara girdim’ diyerek sosyal medyadan paylaştı.
Radara yakalanan sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten ve hız ihlali nedeniyle 1339 lira ceza kesildi. Düz’ün daha önceki paylaşımlarında da tehlikeli şekilde araç kullandığı görüldü.