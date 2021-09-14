Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210914/ankara-merkezli-43-ilde-feto-operasyonu-1048884889.html
Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T09:12+0300
2021-09-14T09:17+0300
türkiye
türkiye
terörle mücadele
fetö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1045140782_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fbffbb51f65f3e17e5c1727468d8204c.jpg
A﻿nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı 'mahrem imamları' oldukları tespit edilen 61'i eski kamu görevlisi 102 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.Sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edilen, örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamalar ile FETÖ'ye yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce rütbeleri sökülen 8'i birinci sınıf, 1'i ikinci sınıf emniyet müdürü olmak üzere şüphelinin gözaltına alınması için operasyon yapıldı.Ayrıca yakalanmamak amacıyla örgütün talimatı doğrultusunda "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen 16'sı ByLock kullanıcısı 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1045140782_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cdfc6c0c5fba720706679b70112e861d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, terörle mücadele, fetö

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu

09:12 14.09.2021 (güncellendi: 09:17 14.09.2021)
© AAgözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© AA
Abone ol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
A﻿nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı 'mahrem imamları' oldukları tespit edilen 61'i eski kamu görevlisi 102 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.
Sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edilen, örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamalar ile FETÖ'ye yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce rütbeleri sökülen 8'i birinci sınıf, 1'i ikinci sınıf emniyet müdürü olmak üzere şüphelinin gözaltına alınması için operasyon yapıldı.
Ayrıca yakalanmamak amacıyla örgütün talimatı doğrultusunda "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen 16'sı ByLock kullanıcısı 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.
002000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:06İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
09:57Putin ile Esad, Moskova'da bir araya geldi
09:47Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı için oyuncularına 7 uyarı
09:40Çin'de yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarının kaynağı bir ilkokul
09:30İbrahim Gül'ün saç ekimi sırasında hayatını kaybettiği hastane konkordato ilan etti
09:23Selvi: AK Parti'de öncelik hayat pahalılığı ve ekonomi
09:16Tamamı nakit ödendi: Yenibosna'da Coca Cola ve Altur arasında dev arsa satışı
09:12Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu
08:53Kılıçdaroğlu’ndan ‘Suni gündemleri gereksiz yere ön plana çıkarmayalım’ talimatı
08:24Yüksek kiralar için yeni formül arayışı
08:18Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dizi versiyonu yapılıyor: Başrol oyuncuları belli oldu
07:57ODTÜ rektörlüğü açıkladı: Mezuniyet töreni yapılmayacak
07:37Biden 21 Eylül'de New York'a gidiyor: BM Genel Kurulu'na hitap edecek
06:55Prof. Dr. Alpay Azap: Esin Davutoğlu Şenol hiçbir saldırıdan yılmayacak kadar cesur ve kararlıdır
06:48Göbeklitepe BM'de sergilenecek
06:41Van'da kayalıklardan düşerek mahsur kalan göçmen kurtarıldı
06:30New York'ta aşı karşıtı protesto
06:10Japonya'da yapılan ankete göre başbakan ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 30'da kaldı
05:42BM: Gine'de darbeden sonraki sürece halk karar vermeli
05:15Fransa'da tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin yargılanmayacak