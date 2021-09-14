https://tr.sputniknews.com/20210914/casusluk-cetesi-siha-ve-ihalara-ait-bilgileri-pazarladi-1048888287.html

Casusluk çetesi, SİHA ve İHA’lara ait bilgileri pazarladı

Casusluk çetesi, SİHA ve İHA’lara ait bilgileri pazarladı

Kritik savunma projeleri bilgilerini yabancılara satan casusluk çetesinin, SİHA ve İHA’lara ait bilgileri de pazarladığı ortaya çıktı. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T11:25+0300

2021-09-14T11:25+0300

2021-09-14T11:25+0300

türkiye

iha

casusluk

iddianame

siha

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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki casusluk soruşturmasında eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ve çetenin diğer 10 üyesi hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Denizci 3 albay ve 2 yüzbaşı, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 1 proje müdürü ile TUSAŞ'ta 2 çalışanında arasında bulunduğu 11 kişilik çetenin ilişkileri deşifre edildi.Yeni Şafak gazetesinden Abdullah Sarica'nın aktardığına göre iddianamede SSB'de eski proje müdürü olan sanık Yusuf Hakan Özbilgin'in, SSB'nin projeleri ve yapılacak ihalelerle ilgili bilgiler ile BAYKAR'a ait İHA ve SİHA'larla ilgili bilgileri firma yöneticilerine aktardığı kaydedildi.Özbilgin'in ayrıca ASELSAN, TUSAŞ, kuvvet komutanlıkları gibi çok sayıda kurumun projelerine ilişkin bilgileri de firmalara aktarıp maddi menfaat elde ettiği belirtildi.İddianamede, çete üyelerinin SİHA ve İHA'ların yanısıra helikopter, gemi ve silah sistemleri projelerine ait ihale bilgilerini de para karşılığı firmalara sızdırdığı tespiti de yer aldı.iddianamede şüpheliler hakkında 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 35'er yıla kadar hapsini istedi.Deniz kuvvetleri komutanlığında görevli 2 binbaşının ise 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Proje müdürünün konutunda yapılan aramada 1 milyon 283 bin euro ve 40 bin dolar ele geçirilmiş, banka hesaplarında da yüklü miktarda para tespit edilmişti. İddianamede, bu miktarda paranın hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, "Soruşturma konusu suçu oluşturan eylemleri nedeniyle bu parayı edindiği değerlendirilmiştir" denildi.

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