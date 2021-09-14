https://tr.sputniknews.com/20210914/doktor-narkozlu-sandigi-kadinlara-tecavuz-etti-1048896499.html
Doktor, narkozlu sandığı kadın hastalara tecavüz etti
Doktor, narkozlu sandığı kadın hastalara tecavüz etti
Almanya’da bir anestezi doktoru, narkozlu sandığı kadın hastalara tecavüz etti. Tecavüzcüyü, hastaların kıyafetleri ele verdi. Şahıs, 15 yıla kadar hapis... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T15:38+0300
2021-09-14T15:38+0300
2021-09-14T15:57+0300
dünya
almanya
tecavüz
hastane
taciz
mahkeme
tutuklama
dava
doktor
bielefeld
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Almanya'da 43 yaşındaki doktor Nils. T.'nin narkozlu sandığı hastalara tecavüz ettiği ortaya çıktı.Yerel mahremiyet yasaları nedeniyle adı tam olarak açıklanmayan Nils. T.'yi, hastalarının gömleklerinde ve iç çamaşırlarında bulunan DNA örnekleri ele verdi.Almanya'nın Guetersloh şehrinde bulunan Sankt Elisabeth Hastanesi'nde anestezi doktoru olarak görev yapan şahsın en az 2 kadına tecavüz ettiği belirlendi.43 yaşındaki doktorun Bielefeld Bölge Mahkemesi'nde görülen davası devam ediyor.Alman Bild gazetesine göre 53 yaşındaki moleküler biyolog Katja Kiel, mahkemeye şüpheli DNA izlerini bulduğunu söyledi. Uzman, doktor, 'tecavüze uğrayan kadının iç çamaşırında Nils. T.'nin spermini tespit ettiklerini' belirtti. 'Oral seks dışında bir neden düşünülemezdi'Kiel, "Sperm miktarı o kadar yoğundu ki, oral seks dışında bir neden düşünülemezdi" ifadelerini kullandı. Ayrıca 37 yaşındaki başka bir kurbanın gömleğinde de Nils T.'ye ait olan sperm izlerinin bulunduğu belirtildi.Sanık Nils. T., iddiaları yalanladı ve hastayı tedavi ettiğini, ardından tuvalete gittiğini söyledi. Ancak uzmanlar bunun makul bir açıklama olmadığı kanaatinde. Polis memurları da duruşma sırasında, doktorun bilgisayarında da bilinçsiz kadınlarla seksi konu edinen pornografik görüntüler ve videolar buldukları yönünde ifade verdiler.Bielefeld Bölge Mahkemesi'nce tutulanarak cezaevine gönderilen ve tecavüz suçlamasıyla yargılanan Nils T.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
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almanya, tecavüz, hastane, taciz, mahkeme, tutuklama, dava, doktor, bielefeld, anestezi
Doktor, narkozlu sandığı kadın hastalara tecavüz etti
15:38 14.09.2021 (güncellendi: 15:57 14.09.2021)
Almanya’da bir anestezi doktoru, narkozlu sandığı kadın hastalara tecavüz etti. Tecavüzcüyü, hastaların kıyafetleri ele verdi. Şahıs, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
Almanya'da 43 yaşındaki doktor Nils. T.'nin narkozlu sandığı hastalara tecavüz ettiği ortaya çıktı.
Yerel mahremiyet yasaları nedeniyle adı tam olarak açıklanmayan Nils. T.'yi, hastalarının gömleklerinde ve iç çamaşırlarında bulunan DNA örnekleri ele verdi.
Almanya'nın Guetersloh şehrinde bulunan Sankt Elisabeth Hastanesi'nde anestezi doktoru olarak görev yapan şahsın en az 2 kadına tecavüz ettiği belirlendi.
43 yaşındaki doktorun Bielefeld Bölge Mahkemesi'nde görülen davası devam ediyor.
Alman Bild gazetesine göre 53 yaşındaki moleküler biyolog Katja Kiel, mahkemeye şüpheli DNA izlerini bulduğunu söyledi.
Uzman, doktor, 'tecavüze uğrayan kadının iç çamaşırında Nils. T.'nin spermini tespit ettiklerini' belirtti.
'Oral seks dışında bir neden düşünülemezdi'
Kiel, "Sperm miktarı o kadar yoğundu ki, oral seks dışında bir neden düşünülemezdi" ifadelerini kullandı. Ayrıca 37 yaşındaki başka bir kurbanın gömleğinde de Nils T.'ye ait olan sperm izlerinin bulunduğu belirtildi.
Sanık Nils. T., iddiaları yalanladı ve hastayı tedavi ettiğini, ardından tuvalete gittiğini söyledi. Ancak uzmanlar bunun makul bir açıklama olmadığı kanaatinde.
Polis memurları da duruşma sırasında, doktorun bilgisayarında da bilinçsiz kadınlarla seksi konu edinen pornografik görüntüler ve videolar buldukları yönünde ifade verdiler.
Bielefeld Bölge Mahkemesi'nce tutulanarak cezaevine gönderilen ve tecavüz suçlamasıyla yargılanan Nils T.'nin 15 yıla kadar hapsi isteniyor.