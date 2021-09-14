https://tr.sputniknews.com/20210914/emirates-airbus-a380-ile-istanbul-ucuslarina-basliyor-1048897908.html

Emirates Airbus A380 ile İstanbul uçuşlarına başlıyor

Emirates Airbus A380 ile İstanbul uçuşlarına başlıyor

Emirates İstanbul’a ilk tarifeli Airbus A380 seferinin 1 Ekim’den itibaren başlayacağını duyurdu 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T16:17+0300

2021-09-14T16:17+0300

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türkiye

istanbul

emirates airlines

türkiye

sefer

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Havayolu şirketi Emirates’in A380 ile İstanbul’a günlük seferleri 1 Ekim’den itibaren başlıyor.Bloomberg HT'nin aktardığına göre, yapılan açıklamada A380 uçağı günlük EK 123/124 seferini gerçekleştirmek için kullanılacak. EK123 sefer sayılı uçuş Dubai'den 10.45'te kalkacak ve 14.25'te İstanbul havalimanına iniş yapacak. EK124 sefer sayılı dönüş uçuşu ise 16.25'te İstanbul'dan kalkarak 21.50'de Dubai'ye varacak.Emirates Ticari İşler Direktörü Adnan Kazım konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “A380 ile hizmet verdiğimiz büyük şehirlerin arasına İstanbul’un da katılmasından memnuniyet duyuyoruz. Emirates'in 34 yıl önce Türkiye seferlerine başladığından beri, 23 binden fazla uçuşta 6 milyon yolcuyu taşıdık. Türkiye’ye A380 hizmetimiz ülkedeki faaliyetlerimizin gelişimi için çok önemli. Bu hedefimizi gerçekleştirmemizde bize destek olan tüm ortaklarımıza şükranlarımızı duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.İGA (​İstanbul Grand Airport) İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan ise karardan duydukları memnuniyeti dile getirerek pandemi sonrası Dubai-İstanbul seferlerinin 2 ülke arasındaki turist sayısını artıracağını söyledi. Khan “Emirates A380’in girişi, 2019’un Nisan ayında yeni merkezimize taşınmamızdan bu yana gerçekleştirdiğimiz en büyük başarılardan bir tanesi” açıklamasını yaptı.

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istanbul, emirates airlines, türkiye, sefer