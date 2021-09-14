https://tr.sputniknews.com/20210914/gazzede-50-bin-doz-kovid-19-asisi-imha-edildi-israil-asilarin-zamaninda-ulasmasini-engelledi-1048882449.html

Gazze'de 50 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi: 'İsrail aşıların zamanında ulaşmasını engelledi'

Gazze'de 50 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi: 'İsrail aşıların zamanında ulaşmasını engelledi'

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'i sorumlu tutarak, kullanıma uygun olmayan, 50 bin doz Sputnik Light aşısını imha ettiğini duyurdu. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T03:27+0300

2021-09-14T03:27+0300

2021-09-14T03:29+0300

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filistin

gazze

sputnik light

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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 9 Eylül'de, bakanlığın Ramallah'taki sağlık depolarından, İsrail'in kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı aracılığıyla 50 bin doz Sputnik Light aşısı teslim alındığı kaydedildi.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre söz konusu aşıların, güvenliğinin ve kalitelerinin sağlanması için bir dizi onaylı prosedüre tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, inceleme ve denetimden sonra bu sevkiyatın, hasarlı olduğunun ve kullanıma uygun bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı.Açıklamada, kullanıma uygun olmayan 50 bin dozun uygun bir şekilde imha edilmesine karar verildiği belirtilerek, "İşgalci İsrail, aşıların, zamanında ulaşmasını engellediği ve uygun olmayan nakliye ve soğutma koşullarında uzun saatler bekletildiği için imha edilmesinden sorumludur" ifadesi kullanıldı.Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de son erilere göre, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1228'e, vaka sayısı 147 bin 368'e yükseldi.

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