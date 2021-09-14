https://tr.sputniknews.com/20210914/ibb-ulasim-daire-baskani-istanbulun-yarisi-taksiye-binmeye-korkuyor-1048892929.html

İBB Ulaşım Daire Başkanı: İstanbul’un yarısı taksiye binmeye korkuyor

İBB Ulaşım Daire Başkanı: İstanbul’un yarısı taksiye binmeye korkuyor

RS FM’de İstanbul’un taksi sorununu değerlendiren İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan “Hazırlanan pek çok rapor İstanbul’da taksi sayısının artırılmasına... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T13:31+0300

2021-09-14T13:31+0300

2021-09-14T13:31+0300

seyir hali

istanbul

türkiye

ibb

denetleme

taksi

taksici

ulaşım

belediye

mevzuat

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İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan: Taksi sorunu konusunda umutsuz değiliz, iyi haberler vereceğiz İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan: Taksi sorunu konusunda umutsuz değiliz, iyi haberler vereceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, kentin taksi sorununu ve belediye olarak çözümüne dair önerilerini anlattı.‘Son 25 yılda taksi sayısı artmıyor ama nüfus 4-5 kat artıyor’Daha önce hazırlanmış pek çok raporun İstanbul’da taksi sayısının artırılması gerektiğine işaret eden Cihan “İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, İBB’de daha önce görev yapıp şimdi bakanlık temsilcisi olarak UKOME’ye katılanların hazırladığı, altında imzalarının olduğu raporda ‘İstanbul’da 43 bin taksiye ihtiyaç vardır’ diyor. ‘Evet, 43 bin gereklidir ama ilk etapta 5 bin ile başlamak gerekir’ diyen raporlar var. Pek çok farklı rapor var ama bu raporların ortak yanı taksi ihtiyacının olduğu. Çünkü İstanbul’da taksi sayısı en son 1998 yılında artmış, 2 bin tane artmış sadece. Ama nüfusa, taksi ihtiyacına, turizmin gelişmesine, mekansal yayılıma bakıyorsunuz. Son 25 yılda taksi sayısı artmıyor ama nüfus 4-5 kat artıyor. Taksi sayısı artması gerekirken maalesef sabit kalmış” ifadelerini kullandı.‘Belediyelerin ulaşım konusunda denetleme yetkisi yok, mevzuat düzenlenmeli’Türkiye genelinde mevzuat eksikliğinde kaynaklanan denetim zaafiyeti olduğuna dikkat çeken Cihan “Taksiciler bir suç işlerse ne olur, nasıl iptal edilir, edilebilir mi, nasıl yasaklanır şeklinde bir mevzuat yok. Bu sorun sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin sorunu. Belediyelerin zaten denetim yapma yetkisi yok. Zabıta var ama kabahatler kanunundan 100-200 lira ceza kesmeye uğraşıyor. Oradaki fiyatlar da tanımlı, üzerine bir şey yapamıyorsunuz. Zabıta trafik polisi gibi direkt ceza da kesemiyor. Türkiye’de maalesef ulaşım anlamında belediyenin denetleme yetkisi yok. Dünyada belediye polisi dediğimiz polis vardır, kent polisleri vardır. Türkiye’de bu uzun zamandır konuşulur ancak çeşitli gerekçelerle belediyeye böyle bir denetim yetkisi verilmedi. Bu bizim açımızdan da çok sorunlu, bir iş yapıyoruz ama denetimini yapamıyoruz” diye konuştu.‘Taksi bulmak bir şans ve taksiciler bunun farkında, hangisinden daha fazla para kazanacaklarsa o yolcuyu seçiyorlar’Taksi sorununun çok uzun zamandır devam ettiğini söyleyen Cihan “İstanbul’un yarısı taksiye binmeye korkuyor. Özellikle kırılgan gruplar binmeye korkuyor. İstanbul’da taksi bulamadığı için özel aracıyla evine, işine gitmek zorunda kalan bir kitle var. Bu uzun süreli sorun son zamanlarda biraz daha gün yüzüne çıktı. Biz, sorun yaşayan taksicilere puan düşürme ve ceza kesme yaptırımı uyguluyoruz ancak sadece bu kadarını yapabiliyoruz. Başka yapacağımız bir şey olmadığı için aynı taksi hizmeti dışarıda devam ediyor” dedi ve ekledi:Cihan, taksi sorunu konusunda ‘umutsuz olmadıklarını’, taksi sayısını artırmak için UKOME’ye tekrar tekrar gideceklerini ve yakın zamanda başka çözüm önerilerini de açıklayacaklarını belirtti.

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Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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