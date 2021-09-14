https://tr.sputniknews.com/20210914/izmir-aciklarinda-184-kacak-gocmen-kurtarildi--1048881129.html

İzmir açıklarında 184 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 184 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında 38’i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan ve 146’sı da... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T02:08+0300

2021-09-14T02:08+0300

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türkiye

izmir

kaçak göçmen

kurtarma

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül tarihinde farklı saatlerde Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 53 kaçak göçmeni kurtardı. Yine 10 Eylül tarihinde, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca, Çeşme ilçesi açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında ise farklı saatlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen 63 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 38 kaçak göçmen de ekiplerce yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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izmir, kaçak göçmen, kurtarma