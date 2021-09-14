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İzmir açıklarında 184 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 184 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir’in Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında 38’i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan ve 146’sı da... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T02:08+0300
2021-09-14T02:09+0300
türkiye
izmir
kaçak göçmen
kurtarma
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül tarihinde farklı saatlerde Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 53 kaçak göçmeni kurtardı. Yine 10 Eylül tarihinde, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca, Çeşme ilçesi açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında ise farklı saatlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen 63 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 38 kaçak göçmen de ekiplerce yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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izmir, kaçak göçmen, kurtarma

İzmir açıklarında 184 kaçak göçmen kurtarıldı

02:08 14.09.2021 (güncellendi: 02:09 14.09.2021)
© İHAKaçak göçmen kurtarma operasyonu
Kaçak göçmen kurtarma operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© İHA
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İzmir’in Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında 38’i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan ve 146’sı da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplamda 184 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül tarihinde farklı saatlerde Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 53 kaçak göçmeni kurtardı.
Yine 10 Eylül tarihinde, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayrıca, Çeşme ilçesi açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında ise farklı saatlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen 63 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 38 kaçak göçmen de ekiplerce yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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