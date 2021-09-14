https://tr.sputniknews.com/20210914/kayseride-4-bin-yil-oncesine-ait-aslan-kemigi-bulundu-1048902785.html

Kayseri’de 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği bulundu

Kayseri’de 4 bin yıl öncesine ait aslan kemiği bulundu

Kayseri'de Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarında 4 bin yıl öncesine ait aslan, geyik, ayı, domuz ve dağ koyunu kemiği bulundu. Kazı... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T19:17+0300

2021-09-14T19:17+0300

2021-09-14T19:17+0300

yaşam

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arkeoloji

kemik

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Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor.Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran karumdan oluşan Kültepe Ören Yerinde yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan ören yerinde kazı, restorasyon ve envanter çalışmaları, 1948 yılından bu yana devam ediyor. Bu yıl ki kazı çalışmalarında 4 bin yıl öncesine ait aslan, geyik, ayı, domuz ve dağ koyunu kemiği bulundu.'Anadolu için son derece önemli'Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Kültepe Kaniş Karum Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bulunan hayvan kemikleriyle ilgili basın açıklaması düzenledi.Kazı çalışmalarında ilk kez aslana ait kemik bulduklarını belirten Kulakoğlu, şöyle konuştu:"Kültepe Kaniş Karum’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle kazı çalışmalarını yapıyoruz. Burada sizlere sergilediğim kemik buluntular Kültepe için son derece önemli. Aslında sadece Kültepe için değil, Anadolu için de son derece önemli.Nitekim bu yıl yaptığımız çalışmalarda bir açma içinde belli bir buluntu grubu içinde burada gördüğünüz özellikle 2 aslan, ayı, dağ koyunu, yabani domuz ve geyiğe ait kemiklerden oluşan bir grup ele geçirdik.Bütün bu gördüğünüz kemikler toplu olarak bulundu. Bu özel bir koleksiyon olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Burada gördüğümüz bütün hayvan kemiklerinin hepsi iri, büyük boydaki hayvanlara ait.İlk defa Anadolu’da bu dönemde iki aslana ait iki çene kemiği bulduk. Yine çok büyük boyda bir ayı ve geyiğe ait kemikler var. Bu kemikler birden fazla var."

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türkiye, kayseri, aslan, bulgu, kazı, arkeoloji, kemik