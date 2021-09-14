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Mersin'de iltica etmek isteyen kişi kendi kapısına ırkçı söylemler yazdı
Mersin'de iltica etmek isteyen kişi kendi kapısına ırkçı söylemler yazdı
Mersin'de evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığını iddia eden kişinin iltica talebinin kabul olabileceği düşüncesiyle ırkçı yazıları kendisinin yazdığı... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T20:41+0300
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İHA'nın haberine göre 11 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu. Sosyal medyada da yayınlanan olay tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği belirtildi. İşlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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mersin, iltica, kapı, apple event

Mersin'de iltica etmek isteyen kişi kendi kapısına ırkçı söylemler yazdı

20:41 14.09.2021
© İHAMersin'de evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığını iddia eden kişinin iltica talebinin kabul olabileceği düşüncesiyle ırkçı yazıları kendisinin yazdığı ortaya çıktı.
Mersin'de evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığını iddia eden kişinin iltica talebinin kabul olabileceği düşüncesiyle ırkçı yazıları kendisinin yazdığı ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© İHA
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Mersin'de evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığını iddia eden kişinin iltica talebinin kabul olabileceği düşüncesiyle ırkçı yazıları kendisinin yazdığı ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre 11 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına 'Defol, Kürt, Alevi, ölüm' şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu.
Sosyal medyada da yayınlanan olay tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği belirtildi. İşlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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