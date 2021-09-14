https://tr.sputniknews.com/20210914/selvi-ak-partide-oncelik-hayat-pahaliligi-ve-ekonomi-1048885198.html

Selvi: AK Parti'de öncelik hayat pahalılığı ve ekonomi

Selvi: AK Parti'de öncelik hayat pahalılığı ve ekonomi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti MYK toplantısında ekonomiyle ilgili yapılan değerlendirmeleri aktardı. Selvi, "Bazı üyeler hayat pahalılığı ve geçim... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T09:23+0300

2021-09-14T09:23+0300

2021-09-14T09:24+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanlığı

abdulkadir selvi

ekonomi

myk

hayat pahalılığı

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Öncelik hayat pahalılığı ve ekonomi' başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) konuşulanlardan bazılarını okurlarına aktardı."AK Parti MKYK toplantısında, satın alma gücüne göre Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında çok iyi bir noktada olduğuna ilişkin sunumdan sonra bazı üyeler hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının halkın en acil sorunu olduğunu belirterek itiraz ediyorlar. Erdoğan bu görüşleri dinledikten sonra, 'Ben de aynı kanaatteyim. Ekonomi en önemli gündem maddesi' diyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:"AK Parti genel başkan yardımcılarının başkanlığında MKYK üyeleri bir süredir sahayı gezip halkın nabzını tutuyordu. Sahadaki tespitlere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi veriliyor.Afgan göçmenler ve ekonomi ilk iki sırada geliyor. 'Vatandaş en çok hayat pahalılığından şikâyetçi' deniliyor. Geçen hafta ise ekonomiyle ilgili olarak yapılan bir sunumdan sonra enflasyonun düşürülmesi için çalışılması talimatını vermişti."'Zaten zor geçinen geniş kitleler, geçim sıkıntısını çok derinden hissediyor'Selvi, pandemi sürecinde yaşanan sorunların bütün dünyada ekonomiyi öncelikli sorun haline getirdiğini söyledi. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte hızlı bir büyüme sürecine girildiğini kaydeden Selvi, "Ama zaten zor geçinen geniş kitleler, geçim sıkıntısını çok derinden hissediyor" diye yazdı. 'AK Parti, seçkinlerden değil, yoksullardan ve orta gelir grubundan oy alıyor'Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili bir açıklamasına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasından bir gruba, 'İkinci çeyrekten itibaren yüksek bir büyüme bekliyorum. Ama vatandaş bunu ekonomide iyileşme olarak hissedemez. 2022’de ise halk ekonomideki iyileşmeyi hissetmeye başlar' diye özetlemişti. Geçim sıkıntısını çok derinden hisseden kesimler aynı zamanda AK Parti’nin seçmen tabanını oluşturuyor. AK Parti, seçkinlerden değil, yoksullardan ve orta gelir grubundan oy alıyor."

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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı, abdulkadir selvi, ekonomi, myk, hayat pahalılığı