https://tr.sputniknews.com/20210915/abdde-vakalar-3-kat-artti-her-500-kisiden-biri-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1048938930.html

ABD'de vakalar 3 kat arttı: Her 500 kişiden biri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de vakalar 3 kat arttı: Her 500 kişiden biri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD, Kovid-19 pandemisine karşı mücadelesinde bir başka korkunç dönüm noktasına ulaştı. Ülkede bildirilen ilk Kovid-19 vakasından bu yana her 500 Amerikalıdan... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T20:18+0300

2021-09-15T20:18+0300

2021-09-15T20:18+0300

koronavirüs

abd

koronavirüs

pandemi

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Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de toplam 663 bin 913 kişi Kovid-19'dan nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD Sayım Bürosu'na göre, Nisan 2020 itibariyle ABD nüfusu 331.4 milyondu.Son rakamlar, ABD'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 25 Mart 2020 tarihinden bu yana, ülkede her 500 kişiden birinin virüs nedeniyle öldüğü anlamına geliyor.Diğer taraftan, ülkedeki hastaneler Delta Varyantı nedeniyle yatak yetersizliğiyle boğuşurken, yetkililer virüsün yayılmasını yönetmek amacıyla, işyerlerinde aşılama ve okullarda maske zorunluluğu gibi yönergeler uyguluyor.Tüm bunların yanı sıra, yeni vakalarda ve ölümlerde keskin bir artış eğilimine var. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre, ülke geçen ay ortalama günlük vakalarda yüzde 30'dan fazla artış bildirildi ve günlük ölümlerin sayısı neredeyse üç katına çıktı.Ancak, ABD nüfusunun sadece yüzde 54'ü tam olarak aşılanmışken, aşı olanların oranı geçtiğimiz ay içinde düştü. Sağlık uzmanları, aşıları koronavirüse karşı en iyi korunma yolu olarak görülüyor ve Covid-19 nedeniyle ölen kişilerin çoğunun aşısız olmasına dikkat çekiyor.

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abd, koronavirüs, pandemi