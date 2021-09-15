https://tr.sputniknews.com/20210915/abdnin-b-2-tipi-gorunmez-bombardiman-ucagi-acil-inis-yapti-1048927535.html

ABD'nin B-2 tipi görünmez bombardıman uçağı acil iniş yaptı

ABD'nin B-2 tipi görünmez bombardıman uçağı acil iniş yaptı

ABD ordusuna ait B-2 tipi görünmez bombardıman uçağının acil iniş yaptığı ve hasar aldığı belirtildi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T15:24+0300

2021-09-15T15:24+0300

2021-09-15T15:24+0300

abd

b-2

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Fox News'in haberine göre ABD ordusuna ait B-2 bombardıman uçağı, Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne dün acil iniş yapmak zorunda kaldı. Fox News'e konuşan Hava Kuvvetleri Küresel Muharip Güçler Komutanlığı Sözcüğü Jennifer Greene, B-2 bombardıman uçağının rutin bir eğitim görevi sırasında arızalanarak iniş yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Greene, uçağın iniş sırasında hafif hasar aldığını, ölü veya yaralı bulunmadığını kaydederek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ekledi.

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abd, b-2