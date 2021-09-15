ABD'nin B-2 tipi görünmez bombardıman uçağı acil iniş yaptı

Fox News'in haberine göre ABD ordusuna ait B-2 bombardıman uçağı, Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne dün acil iniş yapmak zorunda kaldı. Fox News'e konuşan Hava Kuvvetleri Küresel Muharip Güçler Komutanlığı Sözcüğü Jennifer Greene, B-2 bombardıman uçağının rutin bir eğitim görevi sırasında arızalanarak iniş yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Greene, uçağın iniş sırasında hafif hasar aldığını, ölü veya yaralı bulunmadığını kaydederek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ekledi.
ABD ordusuna ait B-2 tipi görünmez bombardıman uçağının acil iniş yaptığı ve hasar aldığı belirtildi.
Fox News'in haberine göre ABD ordusuna ait B-2 bombardıman uçağı, Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'ne dün acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Fox News'e konuşan Hava Kuvvetleri Küresel Muharip Güçler Komutanlığı Sözcüğü Jennifer Greene, B-2 bombardıman uçağının rutin bir eğitim görevi sırasında arızalanarak iniş yapmak zorunda kaldığını ifade etti.
Greene, uçağın iniş sırasında hafif hasar aldığını, ölü veya yaralı bulunmadığını kaydederek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ekledi.