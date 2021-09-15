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Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Adana’da FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T09:30+0300
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türkiye
adana
operasyon
fetö
cumhuriyet başsavcılığı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları bulunan, gelir kaynakları olarak kapatılan Bank Asya’da hesap açan, kapatılan derneklere para yardımı yaparak örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer alan 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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adana, operasyon, fetö, cumhuriyet başsavcılığı

Adana’da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

09:30 15.09.2021
© AAgözaltı, tutuklama
gözaltı, tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Adana’da FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte örgütün mahrem imamlarıyla irtibatları bulunan, gelir kaynakları olarak kapatılan Bank Asya’da hesap açan, kapatılan derneklere para yardımı yaparak örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer alan 8 kişi tespit edildi.
Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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