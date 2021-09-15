Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

'Yılın İletişim Ödülü' Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a verildi. 'Yılın Haber Ajansı Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansı adına da ödülü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz aldı.Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da törende yaptığı konuşmada, Anadolu medyasının önemine vurgu yaparak, yerel medyanın doğru habercilik yapmak için çok çalıştığını belirtti.Burhan, "Bizler diğer basın organları gibi 27 Mayıs darbesine destek vermedik, 12 Eylül darbesinde yoktuk, 17-25 Aralık hain darbe girişimi yapan kişi ve kurumlara karşı milli iradenin yanında yer aldık." ifadesini kullandı.Dijital medya ve sosyal medyanın son dönemde kontrolsüzleşmeye başladığını vurgulayan Burhan, sosyal medyada düzenlemenin yapılması gerektiğini, kimsenin özgürlük adı altında başkasının hayatını karartmaya, ulusal güvenliğe zarar vermeye hakkı olmadığını da sözlerine ekledi.Anadolu Medya Ödüllerini Kazananlar: Hilal Kaplan -Yılın Kitabı Zafer Şahin - Yılın Ankara Temsilcisi (Kanal D) Batuhan Yaşar -Yılın gazetecisi (TGRT)Lamia Ayhan -A Haber Muhabiri Zahid Akman - Kanal 7 Abdulkadir Selvi - Hürriyet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '6. Anadolu Medya Ödülleri' programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli kategorilerde ödüle layık görülenlere ödüllerini verdi.
'Yılın İletişim Ödülü' Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a verildi. 'Yılın Haber Ajansı Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansı adına da ödülü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz aldı.
Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da törende yaptığı konuşmada, Anadolu medyasının önemine vurgu yaparak, yerel medyanın doğru habercilik yapmak için çok çalıştığını belirtti.
Burhan, "Bizler diğer basın organları gibi 27 Mayıs darbesine destek vermedik, 12 Eylül darbesinde yoktuk, 17-25 Aralık hain darbe girişimi yapan kişi ve kurumlara karşı milli iradenin yanında yer aldık." ifadesini kullandı.
Dijital medya ve sosyal medyanın son dönemde kontrolsüzleşmeye başladığını vurgulayan Burhan, sosyal medyada düzenlemenin yapılması gerektiğini, kimsenin özgürlük adı altında başkasının hayatını karartmaya, ulusal güvenliğe zarar vermeye hakkı olmadığını da sözlerine ekledi.