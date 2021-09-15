https://tr.sputniknews.com/20210915/besiktas-devler-ligine-maglup-basladi-1048941050.html
Beşiktaş 'Devler Ligi'ne mağlup başladı
Beşiktaş 'Devler Ligi'ne mağlup başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın golü Montero'dan geldi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T21:43+0300
2021-09-15T21:43+0300
2021-09-15T22:09+0300
yaşam
beşiktaş
uefa şampiyonlar ligi
borussia dortmund
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu.Maçtan önemli dakikalarBorussia Dortmund, Bellingham'ın 20. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında öne geçti. 0-142.dakikada Beşiktaş'ta Welinton, Haaland'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.45.dakikada da Montero yine Haaland'a yaptığı faul sonrası kart gördü.Reus'un serbest vuruşunu Ersin kornere çeldi.45+3.dakikada taç atışını hızlı kullanan Dortmund'da Bellingham ceza sahası içinde son çizgiye indi ve çevirdiği topu boş kaleye gönderen Haaland, skoru 2-0 yaptı ve devre bu skorla sona erdi.İkinci yarıya Dortmund değişiklik yaparak başladı. Brandt'ın yerine Witsel oyuna girdi.52.dakikada Guerreiro'nun ceza sahası yayından yaptığı vuruş kalenin üzerinden auta gitti.55.dakikada Dortmund'da Meunier, N'Sakala'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.59'da Guerreiro'nun ortasında Haaland'ın kafa vuruşu auta gitti.60.dakikada N'Sakala'nın güzel ortasında müsait pozisyondaki Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci Kobel kurtardı.61'de Larin'in yerine Kenen Karaman oyuna girdi.66.dakikada etkili gelen Borussia Dortmund'da Haaland boş pozisyondaki Malen'i gördü, Malen çalımlarla önünü boşalttı şutunu çekti ancak Ersin yüzde yüzlük pozisyonu kurtardı, dönen topta Batshuayi kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak pozisyonu değerlendiremedi.70.dakikada Haaland Ersin ile karşı karşıya kaldı ancak Ersin gole izin vermedi ve farkın büyümesini önledi.78.dakikada Atiba'nın yerine Salih oyuna girdi.81.dakikada Dortmund ceza sahasına kalabalık gelen Beşiktaş'ta Rosier'in ortasında Ghezzal'ın kafa vuruşu dışarı gitti.90+4. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Pjanic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
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beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi, borussia dortmund
Beşiktaş 'Devler Ligi'ne mağlup başladı
21:43 15.09.2021 (güncellendi: 22:09 15.09.2021)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın golü Montero'dan geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, sahasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan önemli dakikalar
Borussia Dortmund, Bellingham'ın 20. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında öne geçti. 0-1
42.dakikada Beşiktaş'ta Welinton, Haaland'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.45.dakikada da Montero yine Haaland'a yaptığı faul sonrası kart gördü.
Reus'un serbest vuruşunu Ersin kornere çeldi.
45+3.dakikada taç atışını hızlı kullanan Dortmund'da Bellingham ceza sahası içinde son çizgiye indi ve çevirdiği topu boş kaleye gönderen Haaland, skoru 2-0 yaptı ve devre bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya Dortmund değişiklik yaparak başladı. Brandt'ın yerine Witsel oyuna girdi.
52.dakikada Guerreiro'nun ceza sahası yayından yaptığı vuruş kalenin üzerinden auta gitti.
55.dakikada Dortmund'da Meunier, N'Sakala'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
59'da Guerreiro'nun ortasında Haaland'ın kafa vuruşu auta gitti.
60.dakikada N'Sakala'nın güzel ortasında müsait pozisyondaki Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci Kobel kurtardı.
61'de Larin'in yerine Kenen Karaman oyuna girdi.
66.dakikada etkili gelen Borussia Dortmund'da Haaland boş pozisyondaki Malen'i gördü, Malen çalımlarla önünü boşalttı şutunu çekti ancak Ersin yüzde yüzlük pozisyonu kurtardı, dönen topta Batshuayi kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak pozisyonu değerlendiremedi.
70.dakikada Haaland Ersin ile karşı karşıya kaldı ancak Ersin gole izin vermedi ve farkın büyümesini önledi.
78.dakikada Atiba'nın yerine Salih oyuna girdi.
81.dakikada Dortmund ceza sahasına kalabalık gelen Beşiktaş'ta Rosier'in ortasında Ghezzal'ın kafa vuruşu dışarı gitti.
90+4. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Pjanic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza sahası içinde iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.